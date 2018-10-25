Что пить, чтобы не болеть: 10 эффективных напитков для укрепления иммунитета

Настой шиповника содержит много витамина С - в 10 раз больше, чем в черной смородине и в 50 раз больше, чем в лимонах. Фруктоза, содержащаяся в плодах шиповника, становится поставщиком эндорфинов и помогает вырабатывать гормон радости - серотонин.

Как приготовить:

Возьмите большую горсть сухих плодов, хорошо промойте, растолките в ступке, положите в термос и залейте на ночь кипятком. На следующее утро в вашем распоряжении прекрасный напиток, который можно пить в течение всего дня, а на ночь доавлять мед.

Имбирный чай