С мини-юбкой, классическим пальто и не только: как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно этой осенью

Сапоги в духе рыбацкой экипировки – осенняя классика, которая претендует на место в вашем шопинг-списке. Высокие голенища, блочный каблук, тракторная подошва и декор из пряжек и металлической фурнитуры – признаки безупречной пары, которые стоит взять на заметку. Беспроигрышный прием – образ в духе преппи с клетчатой юбкой-мини, плотными черными колготками, объемным свитером крупной вязки и длинным строгим пальто. Добавляйте к нему сумки по случаю и настроению: от вместительных шопперов до миниатюрных багетов – тренда 90-х, бьющего все модные рекорды в этом сезоне.

Осень с ее чередой пасмурных будней – не повод скучать. Недавно мы делились подборкой минималистичных образов, совмещающих в себе главные сезонные тренды и максимальный комфорт – подробнее об этом читайте здесь.