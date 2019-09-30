С мини-юбкой, классическим пальто и не только: как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно этой осенью

Резиновые сапоги + пальто-блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Задать настроение в промозглую погоду помогут насыщенные цвета. Решайтесь на эксперимент, внося яркие краски в свой образ. Выбирая остромодный бордовый, галактический синий или цвет свежескошенной зелени, будьте уверены – они впишутся практически в любые образы. Самый дерзкий прием – микс резиновой обуви и деталей делового стиля. Все просто: составляем монохромный черный аутфит на основе зауженных брюк и базовой водолазки, добавляем пальто О-силуэта и пару акцентов. Пускай их место займут яркие резиновые сапоги с высоким голенищем и вместительная сумка в тон.
Резиновые сапоги + классический тренч
Фото: Архивы пресс-служб
Миссия – найти нескучную пару обуви для серых будней. С резиновыми сапогами она выполнима – просто дайте волю фантазии! Советуем обратить внимание на актуальные принты и фактуры, в частности, металлик. Вокруг глянцевого блеска золотистых и серебристых оттенков можно составить множество вариаций. Беспроигрышная тактика – движение в сторону светлой палитры с дымчато-серым, молочным и бежевым цветами. Утепляемся стильно, добавляя в пару к резиновым сапогам классический тренч длины миди, уютный свитер oversize и шорты высокой посадки.
Резиновые сапоги + мини-юбка
Фото: Архивы пресс-служб
Сапоги в духе рыбацкой экипировки – осенняя классика, которая претендует на место в вашем шопинг-списке. Высокие голенища, блочный каблук, тракторная подошва и декор из пряжек и металлической фурнитуры – признаки безупречной пары, которые стоит взять на заметку. Беспроигрышный прием – образ в духе преппи с клетчатой юбкой-мини, плотными черными колготками, объемным свитером крупной вязки и длинным строгим пальто. Добавляйте к нему сумки по случаю и настроению: от вместительных шопперов до миниатюрных багетов – тренда 90-х, бьющего все модные рекорды в этом сезоне.
Осень с ее чередой пасмурных будней – не повод скучать. Недавно мы делились подборкой минималистичных образов, совмещающих в себе главные сезонные тренды и максимальный комфорт – подробнее об этом читайте здесь.
Фото: архивы пресс-служб
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