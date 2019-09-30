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С мини-юбкой, классическим пальто и не только: как носить резиновые сапоги, чтобы выглядеть стильно этой осенью

Резиновые сапоги – безоговорочный мастхэв для дождливой осени, который однозначно заслуживает вашего внимания и в этом сезоне. Попробуем доказать, что инвестиция в стильную пару на несколько сезонов окажется самой выгодной. И это не только благодаря ее функциональному значению, но и отличной совместимости с любыми деталями вашего гардероба. Проверим?

Резиновые сапоги + пальто-блейзер

  1. Сумка Michael Kors, цена по запросу. 2. Водолазка Akhmadulina Dreams, 5 999 руб. 3. Пальто Akhmadulina Dreams, 11 999 руб. 4. Брюки Roberto Cavalli/Yoox, 13 500 руб. 5. Резиновые сапоги Marc by Marc Jacobs, 13 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Задать настроение в промозглую погоду помогут насыщенные цвета. Решайтесь на эксперимент, внося яркие краски в свой образ. Выбирая остромодный бордовый, галактический синий или цвет свежескошенной зелени, будьте уверены – они впишутся практически в любые образы. Самый дерзкий прием – микс резиновой обуви и деталей делового стиля. Все просто: составляем монохромный черный аутфит на основе зауженных брюк и базовой водолазки, добавляем пальто О-силуэта и пару акцентов. Пускай их место займут яркие резиновые сапоги с высоким голенищем и вместительная сумка в тон.

Резиновые сапоги + классический тренч

  1. Сумка Elisabetta Franchi, 20 020 руб. 2. Шорты Guess Jeans, цена по запросу. 3. Свитер Laroom, 9 500 руб. 4. Резиновые сапоги Chiara Ferragni/Yoox, 11 500 руб. 5. Тренч Zara, 7 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Миссия – найти нескучную пару обуви для серых будней. С резиновыми сапогами она выполнима – просто дайте волю фантазии! Советуем обратить внимание на актуальные принты и фактуры, в частности, металлик. Вокруг глянцевого блеска золотистых и серебристых оттенков можно составить множество вариаций. Беспроигрышная тактика – движение в сторону светлой палитры с дымчато-серым, молочным и бежевым цветами. Утепляемся стильно, добавляя в пару к резиновым сапогам классический тренч длины миди, уютный свитер oversize и шорты высокой посадки.

Резиновые сапоги + мини-юбка

  1. Пальто Maison Margiela/Yoox, 71 700 руб. 2. Свитер Springfield, 3 199 руб. 3. Юбка Guess Jeans, цена по запросу. 4. Резиновые сапоги Mulberry/Yoox, 11 000 руб. 5. Серьги H&M, 1 599 руб. 6. Сумка-багет Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Сапоги в духе рыбацкой экипировки – осенняя классика, которая претендует на место в вашем шопинг-списке. Высокие голенища, блочный каблук, тракторная подошва и декор из пряжек и металлической фурнитуры – признаки безупречной пары, которые стоит взять на заметку. Беспроигрышный прием – образ в духе преппи с клетчатой юбкой-мини, плотными черными колготками, объемным свитером крупной вязки и длинным строгим пальто. Добавляйте к нему сумки по случаю и настроению: от вместительных шопперов до миниатюрных багетов – тренда 90-х, бьющего все модные рекорды в этом сезоне.

Осень с ее чередой пасмурных будней – не повод скучать. Недавно мы делились подборкой минималистичных образов, совмещающих в себе главные сезонные тренды и максимальный комфорт – подробнее об этом читайте здесь.

Фото: архивы пресс-служб

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