Восстановление здоровья, финансовый успех и не только: что вам может дать правильный фэн-шуй

Стоит сделать акцент на том, что карта может быть, как благоприятной, которая стимулирует положительные знакомства, предложения, новые возможности и прочие земные радости, так и неблагоприятной, сулящей череду трудностей и неприятных последствий даже там, где «не ждали подвоха».

Кстати, здесь таится интересный ментальный подвох – если при переезде в новое жилье дела идут хорошо, события воспринимаются как самое собой разумеющиеся: «Я усердно поработал, поэтому все хорошие события являются справедливым вознаграждением». Но когда события разворачиваются с точностью наоборот, то человек редко соотносит свои действия и полученный результат.

В этом случае могут быть две ситуации.

Нет действий – нет результата. Такой вариант, к сожалению, распространен. Человек не предпринимает действий для улучшения качества своей жизни, решения текущих проблем, все старания сводятся к осуждению обстоятельств.

Есть действия – нет результата. В эти моменты кажется, что невидимые силы строят козни, всячески препятствуя достижению целей. Жизнь походит на череду неприятностей, словно человек безуспешно пытается пройти полосу препятствий.

В такие моменты в голове навязчиво крутится только одна мысль: «Жизнь несправедлива». И если в первом случае все должно быть понятным, то второй вызывает громкий вопрос – а почему так? И впору задать вопрос – а при чем здесь фэн-шуй?

Задача фэн-шуй – определить энергию в помещении и по возможности гармонизировать ее. Проблема не в том, что «человек подпортил энергетику пространства», а сам дом может быть неудачно «построен». Мало кто учитывает земную энергию (а это и есть фэн-шуй) при строительстве сооружений, если не говорить о Сингапуре, Малайзии и ряде других стран, где фэн-шуй имеет полноправный статус.