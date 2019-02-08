Восстановление здоровья, финансовый успех и не только: что вам может дать правильный фэн-шуй

За последние пару десятков лет направление фэн-шуй стало популярным в России и на территории стран СНГ. Можно встретить бесчисленное количество рекомендаций по расстановке статуэток в квартире, подбору цвета обоев, правильному составлению карты желаний, распределению зон любви, удачи, богатства – в общем, всего разнообразия «практических» советов и не перечислить.
Скорее всего у вас есть знакомые, кто уже испробовал фэн-шуй в своей жизни, и может высказать мнение, насколько расстановка уток мандаринок помогла в решение проблем, подобранная зона богатства решила финансовые трудности, а зона любви привела в жизнь достойного спутника. Увы, в большинстве случаев можно получить ответ, что изменений не последовало. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит, на что способен фэн-шуй, а какие изменения должны исходить именно от человека.
В первую очередь фэн-шуй связан с природной гармонией и течением энергии, которая, в свою очередь, оказывает влияние на людей, проживающих в нем. Приведу простой пример. На участке построен дом, в котором есть двери, окна, крыша. В тот момент, когда первые жильцы переезжают в дом, он начинает «жить», формируя энергетическую карту. Тоже относится и к многоквартирным домам, где вместо входной двери в дом выступает подъездная.
Задача фэн-шуй – определить энергию в помещении и по возможности гармонизировать ее.
Стоит сделать акцент на том, что карта может быть, как благоприятной, которая стимулирует положительные знакомства, предложения, новые возможности и прочие земные радости, так и неблагоприятной, сулящей череду трудностей и неприятных последствий даже там, где «не ждали подвоха».
Кстати, здесь таится интересный ментальный подвох – если при переезде в новое жилье дела идут хорошо, события воспринимаются как самое собой разумеющиеся: «Я усердно поработал, поэтому все хорошие события являются справедливым вознаграждением». Но когда события разворачиваются с точностью наоборот, то человек редко соотносит свои действия и полученный результат.
В этом случае могут быть две ситуации.
- Нет действий – нет результата. Такой вариант, к сожалению, распространен. Человек не предпринимает действий для улучшения качества своей жизни, решения текущих проблем, все старания сводятся к осуждению обстоятельств.
- Есть действия – нет результата. В эти моменты кажется, что невидимые силы строят козни, всячески препятствуя достижению целей. Жизнь походит на череду неприятностей, словно человек безуспешно пытается пройти полосу препятствий.
В такие моменты в голове навязчиво крутится только одна мысль: «Жизнь несправедлива». И если в первом случае все должно быть понятным, то второй вызывает громкий вопрос – а почему так? И впору задать вопрос – а при чем здесь фэн-шуй?
Задача фэн-шуй – определить энергию в помещении и по возможности гармонизировать ее. Проблема не в том, что «человек подпортил энергетику пространства», а сам дом может быть неудачно «построен». Мало кто учитывает земную энергию (а это и есть фэн-шуй) при строительстве сооружений, если не говорить о Сингапуре, Малайзии и ряде других стран, где фэн-шуй имеет полноправный статус.
Зачем нужен фэн-шуй?
Первое и важное - для защиты от неблагоприятных, разрушающих энергий. Второе - для привлечения положительной энергии, активации удачи человека, раскрытия потенциальных сил. Путем перестановки главных объектов можно улучшить фэн-шуй внутри помещения.
Но надо помнить одно – чтобы результат был заметен, нельзя останавливать работу. Фэн-шуй не выполнит дела за человека. Физический и умственный труд, совмещенный с благоприятным фэн-шуй способен творить чудеса!
Пример: при плохом фэн-шуй человек решает проблемы, которые поступают словно с конвейера, и не видном им конца и края. Тогда как хороший фэн-шуй позволяет не фокусироваться на проблемах, а быстрее решать их, двигаться к цели, минуя большинство «грабель». Затем, обычно, человек все достижения приписывает себе, забывая о действии положительной энергии, но это не проблема – фэн-шуй не обидится. Важно помнить главную мысль – фэн-шуй убирает энергетические препятствия, но не решает вопросы за человека!
Открытым остается вопрос – а как же статуэтки? Вышло так, что именно «популярный» фэн-шуй получил широкое распространение на полках книжных магазинов и в сознании людей.
Причин тому множество:
- Простые действия обещают серьезные результаты. Например, утка-мандаринка приведет вторую половинку, а Хотей увеличит доход.
- Перекладывание ответственности с человека на фэн-шуй. Учебники «популярного» фэн-шуй обещают исправить все проблемы сразу же после ритаулов по расстановке статуэток. О том, что фэн-шуй это не панацея и не таблетка от всех проблем, и о необходимости много работать даже после гармонизации пространства – не говорится.
«Популярный» фэн-шуй основан на вере человека и не имеет никакого отношения к течению энергии. Аффирмации, доски визуализации, восточная атрибутика могут оказать положительный эффект на жизнь человека, если в это верить. Искренне и всей душой. Это направление фэн-шуй не имеет никакого отношения к классическому, так как не способно провести энергетический анализ квартиры и оценить ее благоприятность. Это технически невозможно.
В чем польза фэн-шуй для человека?
Фэн-шуй дает новые возможности для реализации целей. Сюда входит все: от восстановления здоровья до увеличения объема заказов на производстве. Важно понять философию фэн-шуй – весь мир пронизан энергией, любая мысль, любое действие – это синхронность мысли и энергии. Чем благоприятней энергия, тем результативней действие, чем хуже энергия, тем слабее результат. Необходимо помнить, что 1/3 удачи человека – это действия. Фэн-шуй - это отличный помощник, надежный спутник, но не ваши руки. При наличии всех компонентов удачи, если человек не прикладывает сил, то результат будет пропорционален.
Сама квартира, как «храм» энергии, не усилит связь с нужным человек, не принесет здоровья, не заработает денег. Но действия человека могут быть тщетны, если энергетика квартиры не расположена к стимуляции его удачи, как и наоборот – вашим планам суждено сбыться, если произошло сочетание положительной энергии и упорства и трудолюбия человека.
Текст: Алена Панова
Фото: shutterstock
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