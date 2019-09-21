Фотоомоложение, мезотерапия и другие процедуры, которые можно делать осенью

Фотоомоложение

Пожалуй, одна из самых универсальных процедур, которая подходит женщинам всех возрастов. И надо отметить, что у 70-80 % женщин есть к ней показания. Благодаря фотоомоложению удается избавиться от пигментных пятен и расширенных сосудов (купероза). А данные эстетические особенности, увы, характерны для многих. И порой именно они заставляют женщин накладывать толстый слой тональных и корректирующих средств на лицо и зону декольте.

Суть процедуры. Лучи особого спектра IPL проникают на определенную глубину и воздействуют на клетки с избыточной пигментацией и кровеносные сосуды с куперозом. В результате пигмент осветляется, а сосуды разрушаются.

Особенности процедуры. При фотоомоложении не проводят обезболивания, оно переносится достаточно комфортно. Да и после процедуры, кроме легкого покраснения и отечности, вы ничего больше не отметите. Через пару часов и это пройдет. А вот что может на лице остаться, так это небольшие синячки на месте удаленных крупных расширенных капилляров. Они проходят достаточно быстро. В случае работы с пигментом, в первые несколько дней он будет более заметным в виде концентрированных темных точек. Их нетрудно замаскировать тональным кремом.

Лазерная шлифовка Акупалс СО2

Это прежде всего омолаживающая процедура, которая отлично подойдет женщинам, начиная с 35 лет. С ее помощью можно избавиться от сеточки мелких морщин вокруг глаз, сделать менее заметными крупные заломы на лице, уменьшить выраженность брылей и второго подбородка. Именно на этом лазере выполняется любимая многими женщинами лазерная блефаропластика, которая подтягивает нависшее верхнее веко без операции. С помощью лазерной шлифовки можно избавиться от избытка кожи на животе, а также стереть с тела растяжки, убрать шрамы, рубцы или следы постакне на лице и теле.

Суть процедуры.Лазер «выпаривает» микрозоны в коже, создавая минимальные по площади повреждения. Благодаря такому воздействию разрушается до 20% старого коллагена и эластина и стимулируется выработка новых волокон кожи.

Особенности процедуры.Проводится под местной анестезией. Параметры лазера устанавливаются индивидуально, в зависимости от показаний к процедуре. Кому-то нужно всерьез омолодиться, а кто-то хочет лишь улучшить качество кожи и цвет лица. В любом случае данная шлифовка требует реабилитации, в том числе и по медицинским показаниям. Кожа, пусть и минимально, но травмируется. Поэтому сразу после лицо выглядит воспаленным и отечным. В первые сутки до образования корочек лучше остаться дома для предотвращения присоединения вторичной инфекции. Через пару дней краснота спадет и можно возвращаться к привычному образу жизни. Маленькие корочки будут отшелушиваться в течение еще нескольких дней. Эффект от процедуры нарастает с течением времени. Окончательный результат можно оценить через 28 дней.