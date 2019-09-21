Фотоомоложение, мезотерапия и другие процедуры, которые можно делать осенью

С чем связан запрет на ряд косметологических процедур в период активной инсоляции? Прежде всего с тем, что они избыточно возбуждают меланоциты – те самые клетки нашей кожи, которые отвечают за выработку пигмента. В результате после таких процедур, сделанных летом, есть риск появления пигментных пятен на лице и теле. А от них потом очень непросто избавиться. Какие процедуры вы можете начать делать осенью? Это, прежде всего разнообразные лазерные шлифовки, а также фотоомоложение.
Косметологические процедуры, которые можно делать осенью
Фотоомоложение
Пожалуй, одна из самых универсальных процедур, которая подходит женщинам всех возрастов. И надо отметить, что у 70-80 % женщин есть к ней показания. Благодаря фотоомоложению удается избавиться от пигментных пятен и расширенных сосудов (купероза). А данные эстетические особенности, увы, характерны для многих. И порой именно они заставляют женщин накладывать толстый слой тональных и корректирующих средств на лицо и зону декольте.
Суть процедуры. Лучи особого спектра IPL проникают на определенную глубину и воздействуют на клетки с избыточной пигментацией и кровеносные сосуды с куперозом. В результате пигмент осветляется, а сосуды разрушаются.
Особенности процедуры. При фотоомоложении не проводят обезболивания, оно переносится достаточно комфортно. Да и после процедуры, кроме легкого покраснения и отечности, вы ничего больше не отметите. Через пару часов и это пройдет. А вот что может на лице остаться, так это небольшие синячки на месте удаленных крупных расширенных капилляров. Они проходят достаточно быстро. В случае работы с пигментом, в первые несколько дней он будет более заметным в виде концентрированных темных точек. Их нетрудно замаскировать тональным кремом.
Лазерная шлифовка Акупалс СО2
Это прежде всего омолаживающая процедура, которая отлично подойдет женщинам, начиная с 35 лет. С ее помощью можно избавиться от сеточки мелких морщин вокруг глаз, сделать менее заметными крупные заломы на лице, уменьшить выраженность брылей и второго подбородка. Именно на этом лазере выполняется любимая многими женщинами лазерная блефаропластика, которая подтягивает нависшее верхнее веко без операции. С помощью лазерной шлифовки можно избавиться от избытка кожи на животе, а также стереть с тела растяжки, убрать шрамы, рубцы или следы постакне на лице и теле.
Суть процедуры.Лазер «выпаривает» микрозоны в коже, создавая минимальные по площади повреждения. Благодаря такому воздействию разрушается до 20% старого коллагена и эластина и стимулируется выработка новых волокон кожи.
Особенности процедуры.Проводится под местной анестезией. Параметры лазера устанавливаются индивидуально, в зависимости от показаний к процедуре. Кому-то нужно всерьез омолодиться, а кто-то хочет лишь улучшить качество кожи и цвет лица. В любом случае данная шлифовка требует реабилитации, в том числе и по медицинским показаниям. Кожа, пусть и минимально, но травмируется. Поэтому сразу после лицо выглядит воспаленным и отечным. В первые сутки до образования корочек лучше остаться дома для предотвращения присоединения вторичной инфекции. Через пару дней краснота спадет и можно возвращаться к привычному образу жизни. Маленькие корочки будут отшелушиваться в течение еще нескольких дней. Эффект от процедуры нарастает с течением времени. Окончательный результат можно оценить через 28 дней.
Фото: vostock-photo
Лазерная шлифовка Fraxel
Улучшение качества кожи – вот основное назначение этой процедуры. С ее помощью можно повысить плотность и эластичность дермы, убрать мелкие морщинки и пигментные пятна. Данная шлифовка подойдет и для молодых девушек. В lite-варианте она отлично корректирует расширенные поры и тусклый цвет лица. Ее результат – эффект сияющей, увлажненной кожи, которого многие добиваются только с помощью декоративной косметики.
Лазерная шлифовка Fraxel отлично подходит для омоложения кожи кистей рук. С ее помощью можно улучшить тонус кожи в этой области и убрать пигментные пятна, которые нередко появляются здесь с возрастом.
Суть процедуры. Лазер лишь нагревает участки дермы. В результате стимулируются особые клетки кожи – фибробласты, которые синтезируют новые волокна коллагена и эластина.
Особенности процедуры. Проводится под местной анестезией. Поскольку сама кожа не повреждается, то и реабилитация после процедуры носит лишь эстетический характер: покраснение и отечность лица сходят в течение суток. Легкое шелушение, появляющееся через пару дней, можно быстрее убрать, используя средства, ускоряющие регенерацию. Если воздействие лазера было поверхностным, то результат процедуры виден сразу же после ее проведения. При более интенсивном воздействии придется подождать. Окончательный эффект можно оценить в среднем через месяц.
Пилинги
В сентябре, когда активность ультрафиолета упала, можно и нужно проводить процедуры пилинга для глубокого и тщательного очищения кожи, с целью стимуляции и регенерации новых клеток, для достижения ровной, здоровой, сияющей кожи. Эта медицинская процедура направлена на очищение и отшелушивание мертвых клеток.
К пилингам относятся: всевозможные виды очищения кожи лица, ультразвуковой пилинг, микродермообразия, и собственно непосредственно пилинги – поверхностный, срединный или глубокий. Все процедуры подбираются косметологом в индивидуальном порядке и зависят от состояния кожи.
Пилинги должны проводиться строго врачом-дерматологом в косметологическом кабинете с соблюдением условий протокола проведения процедуры. Так как при непрофессиональном подходе велик риск возникновения ожогов кожи и, как следствие, шрамы, рубцы, пигментация, истончение кожи.
Мезотерапия
Мезотерапия – инъекционная процедура, включающая в себя коктейль из гиалуроновой кислоты, витаминов, пептидов, активных кислот и массы других микроэлементов, которые не только увлажняют нашу кожу, но и питают ее, насыщая витаминами и аминокислотами изнутри, что способствует улучшению качества кожи. Помимо вышеупомянутых преимуществ мезотерапия борется и с такими проблемами, как высыпания, гиперкератоз, акне и постакне.
Биоревитализация
Биревитализация — инъекционная процедура, направленная на увлажнение и омоложение кожи лица, шеи, зоны декольте и кожи рук. Осенью это самая актуальная и востребованная процедура среди жителей мегаполиса. С помощью инъекций гиалуроновой кислоты кожа глубоко увлажняется, насыщается влагой и приходит в тонус, что, собственно, и дает эффект омоложения.
Пластические операции, которые можно делать осенью
Осень – прекрасный сезон для проведения практически всех хирургических процедур. Многие пластические операции являются плановым мероприятием. Поэтому выбор сезона, в который будет проводиться операция, ложится на плечи пациента. Однако не стоит забывать о том, что летом кожа подвергается активному воздействию солнечных лучей. Поэтому, если вы провели жаркий сезон в зоне сильной инсоляции, то сперва необходимо восстановить кожу с помощью косметологических средств.
Только после курса восстанавливающих процедур можно задумываться о базовых хирургических операциях. Осенью чаще всего предпочитают проводить блефаропластику, подтяжку лба, подтяжку лица. Все эти операции лучше всего делать как раз в осенний период. Также многие хирурги советуют проводить в это время липофилинг, липомоделирование, увеличение ягодиц и маммопластику.
Почему многие процедуры и пластические операции рекомендуется делать осенью?
Этому существует одно логическое объяснение. Организм после лета намного крепче, чем после холодной зимы. Поэтому и восстановиться ему будет гораздо легче. Также пациенту комфортнее, когда швы и повязки скрываются под одеждой, а не выставляются напоказ.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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