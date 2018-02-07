Тезис «Нет времени на секс» — жалкая отговорка! Сам по себе половой акт занимает в среднем три минуты. Все остальное время — это прелюдия. Как обойтись без нее — вот в чем вопрос!

Ольга Штерн сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых

Прелюдия женщине необходима. Без нее нет удовольствия… Но на нее нет времени. Рождение ребенка, загруженность на работе, да и просто бытовые проблемы — все это отражается на качестве сексуальной жизни. В конце концов, женщина (мужчины меньше страдают в сложившейся ситуации) оказывается перед выбором: остаться совсем без секса или только без оргазма. У нас, как известно, без достаточного возбуждения оргазм невозможен. А чтобы возбудиться, нам требуются разнообразные стимулы. На самом деле проблема решаемая. Чаще думайте о сексе Есть свободная минутка — сразу думайте! Если способны оформить свои фантазии в слова, присылайте их партнеру. Тогда вы будете встречаться уже в «заведенном» состоянии — и на тактильную подготовку потребуется меньше времени.

Используйте смазку В большинстве случаев женщине нужно время, чтобы выделилась естественная смазка, необходимая для комфортного проникновения. Смазка обильно выделяется только при высоком уровне возбуждения. Однако многие женщины возбуждаются от самого проникновения. Проблема решается чисто технически: используйте лубриканты, чтобы удовольствие было максимальным. Для усиления ощущений можно купить, например, разогревающую смазку. Создавайте сценарии Разработка и обмен таковыми возбуждают сами по себе еще в процессе рабочего дня. А экстрим (пусть даже искусственно созданный) многократно усиливает возбуждение и приближает оргазм. Может, вы всегда хотели, но боялись сделать это на заднем сиденье вашего автомобиля? Или мысли о близости в лифте сводили вас с ума? Можно добавить сюда эротическую игру: вы, например, два шпиона, которым надо успеть за несколько минут, чтобы головной офис ничего не заподозрил. Вариации по месту и сценариям ограничены только вашей креативностью и границей допустимого. Мастурбируйте

Как показывает практика, большинству девушек легче достичь оргазма самостоятельно, чем с партнером: никто не изучил вас так хорошо, как вы сами — движения отточены до совершенства, а комплексы (как я выгляжу, доволен ли партнер?) сведены к минимуму. Если у вас есть время на душ, значит, есть время и на самоудовлетворение. Кидаться в объятия к мужу можно после оргазма. Или, по крайней мере, в состоянии сильного возбуждения. Мастурбируйте вместе