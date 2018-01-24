Что делать, если на секс нет ни времени, ни сил? Рано или поздно любая среднестатистическая супружеская чета сталкивается с этим вопросом. Что может предпринять жена, если муж в постели только спит?

Алла Деларье, сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов, эксперт магазина intimi.shop

Традиционно сексологи рекомендуют не отказываться от секса даже на время, потому что в постоянной суете и загруженности вы очень быстро привыкнете обходиться без него: нет сил и желания заниматься любовью — ну и ладно, не в сексе счастье. Но секс, как мы знаем, необходим для здоровья и поддержания жизненного тонуса. Поэтому, казалось бы, надо, пусть и искусственно, поддерживать некий физиологический минимум и «заставлять себя» хотя бы по выходным. Но в наше время из-за бурного ритма жизни сил на все не хватает. Мужчины (да и женщины) на первое место в списке приоритетов ставят зарабатывание денег. И все силы уходят у них туда. На практике, выбирая между сексом и сном, большинство предпочтут сон как более энергосберегающий вид отдыха. И вот что я вам скажу: это правильно! Секс через силу

Отпахая целый день и приползая с работы, мужчина готов получать оргазм, только оттого что лег на кровать. А тут появляется женщина — вся такая инициативная. Она знает его эрогенные зоны и освоила новые техники, она ищет подходы… А любимый просто хочет полежать! Следом идут обиды и частая женская манипуляция: «Ты меня не любишь!» Сначала мужчина пытается доказать, что любит. Но такой «вынужденный секс» не устроит никого.

Как часто мужчина сможет вестись на такую манипуляцию и «доказывать» свою любовь? От силы раз пять, дальше у него пойдут более весомые отмашки, чем «устал». Приходя домой, вместо того чтобы отдохнуть, он будет еще больше напрягаться и думать, как ему от этого секса отвязаться. Через какое-то время его тело может найти выход в виде мнимого сексуального расстройства. Психосоматика! И решение у мужчины будет готово: «Я не могу». А женщине каково вечно выпрашивать секс? Ей скоро тоже надоест проявлять инициативу, и она оставит эту затею. То есть в конечном итоге мы получим тот же результат: секса нет. Только пары, которые сразу предпочли сон, по меньшей мере остались друзьями и имеют шанс снова стать любовниками. А вот те, кто изо всех сил старался «поддерживать секс», теперь еще полны взаимных обид и претензий. 5 правил сексосбережения