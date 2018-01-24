Если муж устал — как уговорить его на секс
Традиционно сексологи рекомендуют не отказываться от секса даже на время, потому что в постоянной суете и загруженности вы очень быстро привыкнете обходиться без него: нет сил и желания заниматься любовью — ну и ладно, не в сексе счастье. Но секс, как мы знаем, необходим для здоровья и поддержания жизненного тонуса. Поэтому, казалось бы, надо, пусть и искусственно, поддерживать некий физиологический минимум и «заставлять себя» хотя бы по выходным.
Но в наше время из-за бурного ритма жизни сил на все не хватает. Мужчины (да и женщины) на первое место в списке приоритетов ставят зарабатывание денег. И все силы уходят у них туда. На практике, выбирая между сексом и сном, большинство предпочтут сон как более энергосберегающий вид отдыха. И вот что я вам скажу: это правильно!
Секс через силу
Отпахая целый день и приползая с работы, мужчина готов получать оргазм, только оттого что лег на кровать. А тут появляется женщина — вся такая инициативная. Она знает его эрогенные зоны и освоила новые техники, она ищет подходы… А любимый просто хочет полежать! Следом идут обиды и частая женская манипуляция: «Ты меня не любишь!» Сначала мужчина пытается доказать, что любит. Но такой «вынужденный секс» не устроит никого.
Как часто мужчина сможет вестись на такую манипуляцию и «доказывать» свою любовь? От силы раз пять, дальше у него пойдут более весомые отмашки, чем «устал». Приходя домой, вместо того чтобы отдохнуть, он будет еще больше напрягаться и думать, как ему от этого секса отвязаться. Через какое-то время его тело может найти выход в виде мнимого сексуального расстройства. Психосоматика! И решение у мужчины будет готово: «Я не могу».
А женщине каково вечно выпрашивать секс? Ей скоро тоже надоест проявлять инициативу, и она оставит эту затею. То есть в конечном итоге мы получим тот же результат: секса нет. Только пары, которые сразу предпочли сон, по меньшей мере остались друзьями и имеют шанс снова стать любовниками. А вот те, кто изо всех сил старался «поддерживать секс», теперь еще полны взаимных обид и претензий.
5 правил сексосбережения
Сексуальное желание — это очень индивидуальная вещь, и норма секса в неделю у всех своя. Не равняйтесь на других, еще не факт, что у окружающих секса столько, сколько они озвучивают. Живите своими отношениями. Учеными давно доказано, что для здоровья и здоровых отношений хватает двух половых актов в неделю. Это и есть золотая середина! Больше — лучше. Меньше — бейте тревогу. Чтобы при любой занятости и любой степени усталости держаться ближе к золотой середине, вам придется соблюдать пять правил. Не скажу, что несложных. Для современной женщины они по меньшей мере спорны. Но без них как без секса. В самом буквальном смысле.
- Сексуальный ритм в отношениях задает мужчина. Можно с этим не соглашаться, можно возражать. Но это так! Доказать элементарно: женщина спокойно может вступать в интим без возбуждения. А может ли мужчина, будучи не возбужден, заняться сексом? Так что женщина будет намного счастливее, если примет этот природный факт и подстроится под своего любимого.
- Мужчине нужно время, чтобы переключиться с проблем на удовольствие. Не прыгайте на мужчину, пришедшего с работы. Любого такая женская агрессия (даже сексуальная) испугает, и ваш – не исключение. Проявляйте инициативу мягко, без криков и угроз.
- От мужчины невозможно получить все сразу: деньги, заботу, секс, внимание… Примите этот факт, перестаньте навешивать на мужчину свои ожидания и определитесь с приоритетами.
- Когда мужчина видит, что его женщина спокойна и удовлетворена их совместной жизнью, то он сам начнет расслабляться и перестанет держать круговую оборону от секс-натисков. Только в спокойной обстановке в семье можно увеличивать количество и качество секса.
- Быстрому сексу есть место в жизни, например, посреди недели. Такой секс помогает сбросить накопившееся напряжение и усталость, зарядиться силами. Но чтобы отношения не погрязли в рутине, на выходных уделяйте качеству секса время и внимание.
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