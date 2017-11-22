Вибратор – вещь универсальная. Не следует считать его бездушной холодной машиной, пригодной только для локального применения. Хороший вибратор – как хороший любовник – способен обласкать от макушки до пяточек.

Анжелика Светина сексолог, эксперт Центра сексуального образования Secrets

Секрет в том, что самый большой женский эрогенный орган – кожа. То есть возбудить женщину можно стимуляцией практически любой части тела, если сексуальная связь пробуждена. Если не пробуждена – будем пробуждать! Кожа головы, особенно затылок, шея и внутренняя поверхность бедер пробуждены практически у всех женщин. Но большинство мужчин об этом чаще всего забывают. Про грудь и попу помнят, а про голову и ноги – нет! Вспомните, когда муж (любовник) последний раз гладил вас по голове или ерошил волосы? Голова Предложение неожиданное, но… Погладьте себя по голове включенным вибратором. В идеале – классическим, гладким, правильной формы, без лишних рельефов и вычурностей – чтобы им можно было и прямо проводить, и прокатывать. Металлический несколько комфортней силиконового, ибо лучше скользит по волосам. Они же, волосы, как не трудно догадаться, будут возражать против клиторальных стимуляторов с вращающимися деталями. Сначала используйте девайс в режиме медленной вибрации – вы почувствуете, как импульсы расходятся во все стороны. Это настолько неожиданно приятно, что может даже избавить от головной боли. Постепенно можете усиливать вибрацию, пока не подберете оптимальный для себя режим.

Шея Здесь можно использовать вибраторы пожестче и помощней, можно даже пульсаторы. Помните, Саманта в «S&C» исмользовала их для массажа шейно-воротниковой зоны… Или это она массажер для шеи в качестве вибратора применяла? Внутренняя поверхность бедра Расхожая фраза: «Вибратор не может удовлетворить женщину»… Если отправлять его – холодный, жесткий и бездушный сразу по месту назначения, то, пожалуй, не может. Начните хотя бы со стимуляции внутренней поверхности бедра: это позволит вам возбудиться и обеспечит хороший приток крови к органам малого таза, а значит ускорит наступление оргазма и сделает его более сильным. Подойдет, в принципе, любой стимулятор, кроме вакуумного. Ягодицы, область ануса