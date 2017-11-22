Вибратор для наружного применения — 6 эрогенных зон, о которых вы могли не догадываться
Секрет в том, что самый большой женский эрогенный орган – кожа. То есть возбудить женщину можно стимуляцией практически любой части тела, если сексуальная связь пробуждена. Если не пробуждена – будем пробуждать!
Кожа головы, особенно затылок, шея и внутренняя поверхность бедер пробуждены практически у всех женщин. Но большинство мужчин об этом чаще всего забывают. Про грудь и попу помнят, а про голову и ноги – нет! Вспомните, когда муж (любовник) последний раз гладил вас по голове или ерошил волосы?
Голова
Предложение неожиданное, но… Погладьте себя по голове включенным вибратором. В идеале – классическим, гладким, правильной формы, без лишних рельефов и вычурностей – чтобы им можно было и прямо проводить, и прокатывать. Металлический несколько комфортней силиконового, ибо лучше скользит по волосам. Они же, волосы, как не трудно догадаться, будут возражать против клиторальных стимуляторов с вращающимися деталями. Сначала используйте девайс в режиме медленной вибрации – вы почувствуете, как импульсы расходятся во все стороны. Это настолько неожиданно приятно, что может даже избавить от головной боли. Постепенно можете усиливать вибрацию, пока не подберете оптимальный для себя режим.
Шея
Здесь можно использовать вибраторы пожестче и помощней, можно даже пульсаторы. Помните, Саманта в «S&C» исмользовала их для массажа шейно-воротниковой зоны… Или это она массажер для шеи в качестве вибратора применяла?
Внутренняя поверхность бедра
Расхожая фраза: «Вибратор не может удовлетворить женщину»… Если отправлять его – холодный, жесткий и бездушный сразу по месту назначения, то, пожалуй, не может. Начните хотя бы со стимуляции внутренней поверхности бедра: это позволит вам возбудиться и обеспечит хороший приток крови к органам малого таза, а значит ускорит наступление оргазма и сделает его более сильным. Подойдет, в принципе, любой стимулятор, кроме вакуумного.
Ягодицы, область ануса
Здесь лучше выбирать мягкие вибраторы (зона очень чувствительна), имитирующие движения языка. Обратите внимание: стимулируя промежность и анальное отверстие, даже без проникновения, обязательно используйте смазку – можно обычную на водной основе. Область ануса очень чувствительна, и на ней легко возникают натертости.
Ноги
Массаж стоп – один из самых эротичных ритуалов. Здесь все зависит от личных предпочтений женщины – кто-то любит сухой точечный массаж (соответственно выбирается игрушка для точечной сильной стимуляции, наример, пульсатор), кто-то – массаж с большим количеством масла (и здесь игрушки надо выбирать аккуратно, т.к. далеко не все совместимы по материалу с маслами).
Голени следует проглаживать вибратором строго снизу вверх, чтобы восстановить венозный отток и снять тяжесть в ногах. Подойдет крупный стимулятор. Вибраторы с разогревающим эффектом здесь будут как нельзя кстати.
Соски
Ясно, что для сосков есть специальные гаджеты – помпы, зажиты и т.п. Но очень неплохо ласкают эту нежную область тела и клиторальные стимуляторы – вакуумные или имитирующие язык. Интересный эффект может получиться, если ласкать соски при помощи эрекционного виброколечка (за кольцо держите, вибропулей прикладываете к нужному месту). И это только примерные ориентиры. Поняв, что вибратор можно использовать за пределами гениталий, вы наверняка придумаете для себя еще много интересного!
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