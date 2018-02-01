Сквирт (женская эякуляция) — один из самых спорных сюжетов в сексологии. Есть ли он вообще? А если есть, то почему не у всех?

Squirt — в переводе с английского означает «брызгать струей», вот почему его второе название — «струйный оргазм» или «мокрый оргазм». Иногда оргазм у женщины может быть настолько интенсивным, что из уретры выделяется струя жидкости.

Долгое время бытовала версия, что эта жидкость — моча, но это не так. Даже если перед сексом вы опустошите свой мочевой пузырь, то сквирт возможен. Более того, исследования химического состава выделяемой жидкости показали, что к моче она отношения не имеет.

С точки зрения сексологии и физиологии сквирт действительно является женской эякуляцией.

Анатомия процесса