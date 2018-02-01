Яркий финал: что такое сквирт или струйный оргазм
Squirt — в переводе с английского означает «брызгать струей», вот почему его второе название — «струйный оргазм» или «мокрый оргазм». Иногда оргазм у женщины может быть настолько интенсивным, что из уретры выделяется струя жидкости.
Долгое время бытовала версия, что эта жидкость — моча, но это не так. Даже если перед сексом вы опустошите свой мочевой пузырь, то сквирт возможен. Более того, исследования химического состава выделяемой жидкости показали, что к моче она отношения не имеет.
С точки зрения сексологии и физиологии сквирт действительно является женской эякуляцией.
Анатомия процесса
Сквиртовой секрет вырабатывается в парауретральных железах Скина (название в честь первооткрывателя этих желез А. Скина). Эти железы, расположенные на передней стенке влагалища, вокруг нижней части мочеиспускательного канала, и затрагивают тело клитора, которое распространяется во влагалище. Все это связано с точкой G, находящейся там же, на передней стенке влагалища в виде бугристой поверхности. Вот почему для того, чтобы получить струйный оргазм, надо активно задействовать саму точку G.
Когда у женщины в процессе секса происходит сильная половая стимуляция, то железы Скина начинают увеличиваться, потому что в них вырабатывается щелочной секрет, который по химическому составу похож на семенную жидкость мужчин, только не содержит сперматозоидов и не имеет ни цвета, ни запаха. Как только женщина достигает высокой степени возбуждения, жидкость выбрасывается наружу. А так как железы обхватывают мочеиспускательный канал, то при набухании они давят на него (это может быть похоже на позыв к мочеиспусканию). Выброс происходит «где-то в районе» уретры, поэтому версия о том, что сквирт есть оргазмическое недержание мочи, существовала очень долго.