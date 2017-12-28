Общая тенденция такова: почти 100 % взрослых фантазировали на тему секса и представляли себя или партнера в несвойственной им роли. Но лишь одной паре из четырех удается достойно отыграть сценарий. В чем же сложности?

Валерия Агинская сексолог, программный директор Центра сексуального образования Secrets

Еще ни одному человеку на этой планете не удалось родиться взрослым и серьезным, положительный опыт игры у каждого есть с детства. Мы помним и знаем состояние интереса, расслабления, драйва, сопутствующее процессу игры. И чем серьезнее и суровее человек в обычной жизни, тем большего расслабления и наслаждения он добьется от полного переключения и вовлечения в игровую атмосферу. Тут главное — начать. Но как?

Наша психика инерционна, то есть предпочитает следовать привычным ритуалам, так что первые разы будет смущение и скованность. Но достаточно один раз сыграть, чтобы дальше дело пошло. Носить маску серьезности и взрослости для нашей психики гораздо тяжелее, чем играть и баловаться. Победить неловкость можно, только поняв одно: спальня — это чуть ли не единственное место в мире, где нет нужды соблюдать правила этикета и приличия. Нет никаких правил! Вы сами их устанавливаете! Неловкость возникает из-за завышенных требований к себе и их несовместимостью с ситуацией. Вот если бы вы на корпоратив пришли в нижнем белье, тогда да, справиться с неловкостью вам не удалось бы никаким усилием воли. Но вы же у себя в спальне! Подготовка

Залог крутой игры — подготовка! Положиться на импровизацию — значит почти наверняка все завалить. Это правило железно работает, когда речь о вашем первом подобном опыте. Когда у вас есть план и сценарий, вы сами будете чувствовать себя гораздо спокойнее и увереннее. На тренинге мы разбираем, причем очень подробно, семь сценариев для подобных игр — вплоть до конкретных фраз. Костюм необходим для усиления эффекта. Не переодевшись, вы не сможете полноценно включиться в игру, если, конечно, у вас обоих не мегаразвитая фантазия. Продумайте заранее аксессуары и докупите реквизит. Нет ничего хуже, чем во время игры судорожно соображать, чем заменить, например, стетоскоп медсестры. А полицейский без наручников — это вообще несерьезно. Образ и сценарий

Если в социальной жизни человек большей частью отдает приказы и контролирует их выполнение, то для расслабления подсознательно он (или она) будет выбирать роли, подразумевающие полную или частичную передачу контроля партнеру. Например, бизнес-леди получит больше наслаждения, примеряя на себя роль домработницы или школьницы, нежели полицейского или учительницы. Но, как и в любом правиле, в секс-играх не обойтись без исключений. Кто-то настолько глубоко вживается в свою социальную роль, что не может выйти из образа даже в интимной жизни. К счастью, такие люди обычно напрямую говорят о том, чего хотят… И довольно часто речь идет о БДСМ. Вход в игру

Во-первых, никаких обсуждений заранее. «Милый, а давай сыграем?» — «Чего-чего?!» И все, разговор окончен. Впасть в отрицание — естественная человеческая реакция. Многие делают это на автомате. Хотя в душе, может, и очень бы хотели сыграть. Во-вторых, никаких сюрпризов. Он пришел домой с работы, а вы такая вся при параде и командуете: «Играем!» Нет! Реакция может быть аналогичной, то есть не самой жизнерадостной. Опять же не потому, что он не хочет, а потому что был морально не готов и вы его застали врасплох. Заранее нужно не обсуждать, а настраивать партнера. Оптимальный вариант — через СМС, сообщение с фото. Минимум за 6-8 часов до встречи, чтобы у него было время «отряхнуться» от своего скепсиса, вовлечься, начать предвкушать. Тем самым вы приглашаете партнера в игру. А всеми дальнейшими сообщениями чуточку заводите его. Даете установку на то, что это будет необычный вечер. Основные правила ролевой игры