Водянова, Макаревич и другие звезды, устроившие свадьбы без роскошных церемоний и нарядов

«Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" — вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе всё организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок — мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется. Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю — меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились», — рассказал Андрей Макаревич о своей свадьбе в интервью «Еврейскому журналу».

Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард