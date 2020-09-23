Водянова, Макаревич и другие звезды, устроившие свадьбы без роскошных церемоний и нарядов
Фото: Eastnews
Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: Globallookpress / Sebastien Fremont
Наталья Водянова и Антуан Арно скромно поженились в Париже после долгих лет отношений и рождения двоих общих детей. В понедельник, 21 сентября, супермодель подтвердила новость о бракосочетании — фото и видео с торжества она показала в блоге. «Да», — прокомментировала она пост.
На собственную свадьбу Наталья пришла в довольно скромном платье из новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко, украшенном оригинальным цветным кружевным воротничком.
В итоге вместо пышной свадьбы на 300 гостей, запланированной на лето 2020 года, и которую пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, пара устроила торжественную регистрацию. Возможно, всех нас еще ждет большой праздник, когда ситуация с COVID-19 перестанет быть столь острой и непредсказуемой.
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Фото: Instagram Эйнат Кляйн
«Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" — вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво и было по-еврейски. Она потрясающе всё организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок — мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется. Мы не делали никакого секрета, но российская желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю — меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились», — рассказал Андрей Макаревич о своей свадьбе в интервью «Еврейскому журналу».
Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард
Фото: Globallookpress / Regina Wagner
Эмили Ратажковски вышла замуж за своего бойфренда, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда всего через две недели после начала романа. Модель и актриса опубликовала в Instagram фотографию, подписав ее смайлами в виде обручальных колец. На Эмили вместо белого платья был костюм горчичного цвета макри Zara, а вместо фаты — черная шляпка. В интервью Vanity Fair's Ратажковски заявила, что сама мысль устраивать свадьбу на 300 гостей ее ужасно пугала.
Кэмерон ДиаЗ и Бенджи Мэдден
Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor_Mario Santoro_AdMedia
Кэмерон Диаз часто меняла бойфрендов и не раз заявляла, что не верит в брак и не стремится замуж. В мае 2014 года актриса начала встречаться с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, а уже в январе 2015-го официально стала его супругой. Скромное торжество было устроено на лужайке возле дома Кэмерон.
Настя Ивлеева и Элджей
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева не любит рассказывать о личной жизни. Поэтому свадьба ведущей с певцом Элджеем стала тайной. О том, что она больше не свободна, Ивлеева впервые рассказала в шоу Ивана Урганта осенью 2019-го. В день бракосочетания на молодоженах не было свадебных нарядов. «Мы вышли из загса, станцевали танец возле машины и поехали домой пить вино. Потом спать легли», — так описала свою свадьбу Ивлеева.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Отношения Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начались несколько лет, и они тщательно оберегали свою любовь от посторонних глаз. На любые вопросы о семье, а тем более о свадьбе они долгое время реагировали крайне негативно. Они не сообщали официально — состоят в браке или нет. Но поклонники давно заметили их с обручальными кольцами. Сейчас они растят общего 4-летнего сына Федора и не скрывают, что женаты. Судя по всему, регистация брака была довольно скромной.
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри
Фото: Eastnews
Свадьба актрисы Ванессы Паради и ее возлюбленного — сценариста, писателя и режиссера Самюэля Беншетри состоялась в старой ратуше Сен-Симеона во Франции. На скромной по звездным меркам церемонии присутствовали 25 гостей, в том числе Паради от гражданского брака с Джонни Деппом Лили-Роуз. Певица и актриса была в простом белом платье, а ее прическу украшали живые цветы.
Робин Райт и Климент Жиро
Фото: Instagram Робин Райт
Робин Райт вышла замуж за своего молодого бойфренда, сотрудника пиар-службы французского дома Saint Laurent Климента Жиро в Ла-Рош-Сюр-ле-Бюи во Франции. Платье для церемонии актрисе подарила ее подруга Кемаль Харрис. «Это была очень скромная церемония. Робин хотела, чтобы праздник был для них, а не для всего мира», — рассказал агент Райт.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Уже спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Фото: Starface
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова стала законной женой актера Артура Смольянинова в 2013-м. Влюбленные отправились в загс в обычной одежде с венками на головах и просто расписались. После боакосочетания они устроили медовый месяц и сообщили своим знакомым о том, что поженились.
Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс
Фото: Globallookpress / Jack Abuin
Исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда Дэниел Крэйг терпеть не может публично говорить о личном и не скрывает, что буквально презирает семейство Кардашьян за то, что они сделали из своей частной жизни реалити-шоу. Так что нет ничего удивительного в том, что его свадьба с актрисой Рэйчел Вайс была совершенно секретной. В числе гостей на торжестве присутствовали только четыре человека, включая дочь Крэйга и сына Вайс. Рэйчел полностью поддержала избранника и держала все в строжайшей тайне, а все свадебные атрибуты позже назвала ненужной мишурой.
Кира Найтли и Джеймс Райтон
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Кира Найтли вышла замуж в совершенно расслабленном образе — без головокружительных шпилек и роскошной прически, а кроме того — в платье, которому на тот момент было уже пять лет. Нежное пышное платье Chanel оказалось вне времени — в нем образ актрисы не проигрывал ни на премии BAFTA в 2008-м, ни на свадебном торжестве в 2013-м. На скромную церемонию было приглашено всего 11 человек — только родственники и самые близкие друзья. Одна из самых успешных актрис мира и музыкант группы Klaxons расписались в небольшом французском городке Мазан.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Фото: Starface
Елизавета Боярская и Максим Матвеев в 2010-м году пришли в загс в джинсах и футболках. Позже молодожены устроили свадебное торжество на Крестовском острове, тогда актриса была в коротком платье в стиле 1950-х годов, в котором, по ее словам, было очень удобно танцевать.
Кристен Белл и Дэкс Шепард
Фото: Globallookpress / Dave Longendyke
Кристен Белл и Дэкс Шепард удивили всех своим свадебным фото. На снимке актриса в черной кофте и брюках плачет, а ее новоиспеченный супруг смеется над ее сентиментальностью. Позднее стало известно, что на свадьбу пара потратила всего 142 доллара, а само событие они чуть не проспали.
Фото: Instagram, eastnews, dpa, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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