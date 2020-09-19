СМИ: Наталья Водянова и Антуан Арно поженились в Париже

Телеграм-канал «Татлер-Батлер» сообщает, что пара поженилась. Церемония бракосочетания прошла в Париже. Влюбленные расписались прямо в городской мэрии. Руководил процессом лично мэр французской столицы Анн Идальго.

Наталья Водянова и Антуан Арно начали отношения в 2011 году. Именно в этот год модель приняла решение уйти от первого супруга — британского аристократа Джастина Портмана, от которого Водянова родила троих детей. Брак Портмана и Водяновой длился почти 10 лет. Через много лет после развода Джастин назвал причину расставания с Натальей: «Она стеснялась меня», — сказал он. С нынешним возлюбленным Наталья также успела стать матерью. От Арно у нее еще двое сыновей. На лето 2020 года была запланирована их свадьба с 300 гостями, но Водянова и Арно отменили ее из-за коронавируса.