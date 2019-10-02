Настя Ивлеева впервые призналась, что вышла замуж: «Я теперь недоступна»
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Фото: Instagram
Анастасия Ивлеева стала гостьей программы Ивана Урганта. В беседе с ведущим она сделала несколько неожиданных заявлений.
О том, что Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея заговорили несколько недель назад. Настя назвала его мужем под фотографией, опубликованной во время отпуска в Италии. Тогда же ее поклонники поняли, что парочка отправилась в свадебное путешествие. Влюбленные хранили молчание.
О том, что Настя теперь несвободна она наконец-то призналась в эфире «Вечернего Урганта». Иван, встречая гостью, отметил, что приятно видеть ее в человеческой одежде.
«Сегодня такая жизнь, что сегодня ты в одном месте, а потом сразу в другом, пересекать все это удобнее в штанах», - со смехом призналась Ивлеева. Кстати, во время росписи с Элджеем в загсе она тоже была в спортивной одежде – спортивных штанах, кроссовках и толстовке.
Фото: Instagram
В том, что она все же вышла замуж Анастасия призналась, когда Ургант заметил ее обручальное кольцо с бриллиантами на 18 карат.
«А матушка-то выскочила», - закричал Ургант. «Да, выскочила, - призналась Анастасия. – И мне приятно именно в вашей программе рассказать, что я теперь недоступна».
Ивлеева откровенно рассказала, что предложения от любимого не ждала. «Он испортил мне день. Мало того, что в мой день рождения, которое 8 марта, мне дарят один подарок. Так он еще и это добавил».
На вопрос Ивана, как отметили, Анастасия ответила: «Расписались, станцевали первый свадебный танец у машины и поехали домой пить вино. Правда, я еще пару чипсин съела. И спать легли. Друзья не обиделись – это наша личная жизнь», - рассказала она. Ранее в СМИ появлялась информация, что Анастасия после свадьбы в документах сменила фамилию на Узенюк.
Фото: Instagram
Блогер также рассказала, что с родителями мужа она успела познакомиться до свадьбы и они чудесные люди. «А глаза у Элджея чьи - папины или мамины?», - пошутил Иван (Элджей носит белые линзы, - прим. ред.). «И того, и того», - ответила гостья Урганта.
Во время беседы Анастасия также отметила, что пока не планирует заводить ребенка, потому что это было бы не вовремя. «Пока это не к месту. У меня третий сезон Agent show впереди», - отметила она. Также она рассказала, что если надумает начать карьеру певицы, то мужу придется подвинуться.
Фото: Instagram
Видео: «Вечерний Ургант»
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