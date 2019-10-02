Настя Ивлеева впервые призналась, что вышла замуж: «Я теперь недоступна»

О том, что Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея заговорили несколько недель назад. Настя назвала его мужем под фотографией, опубликованной во время отпуска в Италии. Тогда же ее поклонники поняли, что парочка отправилась в свадебное путешествие. Влюбленные хранили молчание.

О том, что Настя теперь несвободна она наконец-то призналась в эфире «Вечернего Урганта». Иван, встречая гостью, отметил, что приятно видеть ее в человеческой одежде.

«Сегодня такая жизнь, что сегодня ты в одном месте, а потом сразу в другом, пересекать все это удобнее в штанах», - со смехом призналась Ивлеева. Кстати, во время росписи с Элджеем в загсе она тоже была в спортивной одежде – спортивных штанах, кроссовках и толстовке.