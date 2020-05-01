66-летний Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз и скрывает супругу
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Андрей Макаревич тайно женился, в этом он признался в эфире одной из радиостанций. «Мне повезло. Женился недавно. Но пиар из личной жизни делать не люблю», — цитирует музыканта «СтарХит».
Макаревич не намерен раскрывать имя и персону своей избранницы. Он убежден: личная жизнь — это дело только двоих людей.
Андрей Макаревич был женат три раза. С первой супругой Еленой Макаревич прожил всего три года, развелись они в 1979-м. Второй женой музыканта стала бывшая супруга другого участника «Машины времени» Алексея Романова. Алла родила сына Ивана. С ней Макаревич также пробыл в браке три года. Брак с третьей избранницей Натальей Голубь длился 7 лет — с 2003 до 2010 года.
В 2000 году дочь Аню музыканту родила сожительница Анна Рождественская. У Андрея Макаревича есть еще внебрачная дочь Дана, живет в США. Также у лидера «Машины времени» был продолжительный роман с Ксенией Стриж.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Belitsky, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: «Машина времени»
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