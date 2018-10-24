«Я просто всегда готов»: Сергей Шнуров объяснил, почему женился сразу после развода

45-летний Сергей Шнуров покинул стройные ряды звездных холостяков, едва успев в них попасть. В августе певец официально развелся с Матильдой Шнуровой, а спустя два месяца — узаконил отношения с Ольгой Абрамовой. В последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» эпатажный музыкант приоткрыл завесу тайны над своим четвертым браком.
«Знаете, а я просто всегда готов! Я вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь!» — иронично ответил Сергей на вопрос Ивана Урганта о поспешной женитьбе.
Несмотря на то, что многие поклонники фронтмена группы «Ленинград» предполагают, что столь скорый брак связан с «интересным положением» Ольги, Шнуров на эту тему предпочитает не распространяться.
Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.
По признанию Сергея, Ольга — хороший человек: «Видите, как я ее обнимаю, значит, хороший (человек — прим.ред.). Плохих я не обнимаю!». Однако подробностями своего знакомства с Абрамовой музыкант решил не делиться.
Напомним, первой супругой Сергея Шнурова стала Мария Исмагилова, подарившая музыканту дочь Серафиму. После развода с ней Сергей женился на Светлане Костицыной, родившей ему сына Аполлона. Наиболее известной супругой певца стала Матильда Шнурова (настоящее имя — Елена Мозговая —прим.ред.), брак с которой продлился с 2010 по 2018 год. Кроме того, одной из возлюбленных рокера была актриса Оксана Акиньшина, отношения с которой длились несколько лет. Примечательно, что одновременно со Шнуровым о своем разводе заявила и Акиньшина, однако ей с супругом, продюсером Арчилом Геловани, удалось преодолеть кризис в отношениях.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Maksim Konstantinov, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram