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«Я просто всегда готов»: Сергей Шнуров объяснил, почему женился сразу после развода

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я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

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Лидер группы «Ленинград» рассказал Ивану Урганту о своей молодой супруге.

45-летний Сергей Шнуров покинул стройные ряды звездных холостяков, едва успев в них попасть. В августе певец официально развелся с Матильдой Шнуровой, а спустя два месяца — узаконил отношения с Ольгой Абрамовой. В последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» эпатажный музыкант приоткрыл завесу тайны над своим четвертым браком.

«Знаете, а я просто всегда готов! Я вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь!» — иронично ответил Сергей на вопрос Ивана Урганта о поспешной женитьбе.

Несмотря на то, что многие поклонники фронтмена группы «Ленинград» предполагают, что столь скорый брак связан с «интересным положением» Ольги, Шнуров на эту тему предпочитает не распространяться.

По признанию Сергея, Ольга — хороший человек: «Видите, как я ее обнимаю, значит, хороший (человек — прим.ред.). Плохих я не обнимаю!». Однако подробностями своего знакомства с Абрамовой музыкант решил не делиться.

Напомним, первой супругой Сергея Шнурова стала Мария Исмагилова, подарившая музыканту дочь Серафиму. После развода с ней Сергей женился на Светлане Костицыной, родившей ему сына Аполлона. Наиболее известной супругой певца стала Матильда Шнурова (настоящее имя — Елена Мозговая —прим.ред.), брак с которой продлился с 2010 по 2018 год. Кроме того, одной из возлюбленных рокера была актриса Оксана Акиньшина, отношения с которой длились несколько лет. Примечательно, что одновременно со Шнуровым о своем разводе заявила и Акиньшина, однако ей с супругом, продюсером Арчилом Геловани, удалось преодолеть кризис в отношениях.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Maksim Konstantinov, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram

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