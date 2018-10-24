«Я просто всегда готов»: Сергей Шнуров объяснил, почему женился сразу после развода

45-летний Сергей Шнуров покинул стройные ряды звездных холостяков, едва успев в них попасть. В августе певец официально развелся с Матильдой Шнуровой, а спустя два месяца — узаконил отношения с Ольгой Абрамовой. В последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» эпатажный музыкант приоткрыл завесу тайны над своим четвертым браком.

«Знаете, а я просто всегда готов! Я вообще люблю свадьбы, поэтому никогда не останавливаюсь!» — иронично ответил Сергей на вопрос Ивана Урганта о поспешной женитьбе.

Несмотря на то, что многие поклонники фронтмена группы «Ленинград» предполагают, что столь скорый брак связан с «интересным положением» Ольги, Шнуров на эту тему предпочитает не распространяться.