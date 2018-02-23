Неужели остепенилась? Сексуальная Эмили Ратажковски скоропостижно вышла замуж
26-летняя модель Эмили Ратажковски объявила о скоропостижном замужестве.
Несколько минут назад в блоге скандально известной модели Эмили Ратажковски появилась запись, которая удивила многих:
На фото — Себастиан Биар-МакКлард, с которым по данным TMZ она встречалась всего пару недель.
Вплоть до 14 февраля этого года все были уверены, что Эмили по-прежнему находится в отношениях с Джефом Маджидом. Фотографией с новым мужчиной модель дала понять: он в прошлом.
Свадьба состоялась в Сити-Холле, в Нью-Йорке. Свидетелем стал любимый мопс Эмили.
Фото: instagram
Популярное
Обсуждаемое