Неужели остепенилась? Сексуальная Эмили Ратажковски скоропостижно вышла замуж

На фото — Себастиан Биар-МакКлард, с которым по данным TMZ она встречалась всего пару недель.

Вплоть до 14 февраля этого года все были уверены, что Эмили по-прежнему находится в отношениях с Джефом Маджидом. Фотографией с новым мужчиной модель дала понять: он в прошлом.

Свадьба состоялась в Сити-Холле, в Нью-Йорке. Свидетелем стал любимый мопс Эмили.

Фото: instagram