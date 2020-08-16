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Водонаева в тугом кожаном платье, Бондарчук в комбинации с пайетками и другие яркие образы звезд за неделю

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Алена Водонаева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные наряды. Мы выбрали самые яркие звездные образы за прошедшую неделю.

Алена Водонаева на минувшей неделе стала самой эффектной гостьей вечеринки, устроенной по случаю финала конкурса красоты Miss MAXIM 2020. Экс-участница реалити, блогер и телеведущая подчеркнула стройную фигуру облегающим черным платьем из черной кожи. Завершали образ чулки с анималистичным рисунком, туфли на каблуках и ретро-укладка.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук готовится выйти замуж за своего избранника Сергея Харченко. На минувшей неделе счастливая невеста устроила уютный девичник. Платье в крупных пайетках на тонких бретелях, мерцающая диадема и длинный хвост подчеркнули неувядающую молодость Светланы. Завершал образ эффектный ярко-оранжевый маникюр.

Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко создала пикантный образ со строгим темно-синим костюмом, сочетав его с «невидимым» коротким топом топом. Эффектными деталями стали массивная золотая цепь на шее и сумка на широком ремне в спортивнои стиле, а элегантности добавили бежевые лодочки.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс появилась на фестивале «Сады и люди» в расслабленном ярком образе, главным акцентом в котором стал неоново-розовый бомбер.

Пелагея

Похорошевшая после развода Пелагея продолжает радовать поклонников эффектными образами. На этот раз певица опубликовала снимки из Крыма. На одном из них Пелагея позирует в легких юбке и топе небесного оттенка с кружевом.

На других певица стоит на фоне морского пейзажа, демонстрируя роскошную фигуру в силуэтном платье. Наряд, отдаленно поминающий костюм танцовщицы фламенко с воланами, оборками и открытыми плечам, буквально осыпан поцелуями: принт в виде красных губ стал главным акцентом образа.

Светлана и Ксения Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Светлана Лобода поздравила сестру Ксению с днем рождения, опубликовав эффектное фото с именинницей. На снимке певица подчеркнула длинные ноги короткими джинсовыми шортами удачного кроя и серебристыми босоножками с тонкими ремешками на каблуках, сделав образ еще более дерзким с помощью топа с открытыми плечами и зоной декольте. Ксения Лобода тем временем по случаю праздника облачилась в золотое платье с высоким разрезом.

Юлия Проскурякова

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

Юлия Проскурякова отметила свое 38-летие, выбрав для семейного вечера весьма соблазнительный наряд. На серии снимков в Instagram cупруга Игоря Николаева флиртует с поклонниками, демонстрируя шикарную фигуру в облегающем мини-платье цвета острого перца. Завершали образ классические белые лодочки на шпильках.

Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном изумрудном платье в пол с глубоким декольте. «Греческий» образ телеведущая дополнила массивными украшениями, поясом и сандалиями в тон. Поклонники отметили хороший вкус звезды, подчеркнув, что яркие наряды невероятно ей идут.

Наталья Рудова

Фото: Instagram Натальи Рудовой

Короткое приталенное сиреневое платье с цветочным принтом от Zara Наталья Рудова дополнила ярко-синей люксовой сумкой и белыми кроссовками. Получилось женственно, задорно и свежо.

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова позировала для новых снимков в наряде, который сама называет «образом рокерской пиратки» и сравнивает со стилем Богдана Титомира. На ней — объемная куртка-косуха из белой кожи с контрастным воротником, «змеиными» вставками и пышной бахромой на рукавах. Зарифмовала деталь со свободными черными брюками, низы которых заправлены в брутальные сапоги-казаки с фигурным каблуком и тиснением под кожу питона. Дополняют образ узкие очки в духе Тринити из «Матрицы» и акцентные украшения — колье в виде массивной золотой цепи и серьги-кольца.

Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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