Водонаева в тугом кожаном платье, Бондарчук в комбинации с пайетками и другие яркие образы звезд за неделю

Глафира Тарханова позировала для новых снимков в наряде, который сама называет «образом рокерской пиратки» и сравнивает со стилем Богдана Титомира. На ней — объемная куртка-косуха из белой кожи с контрастным воротником, «змеиными» вставками и пышной бахромой на рукавах. Зарифмовала деталь со свободными черными брюками, низы которых заправлены в брутальные сапоги-казаки с фигурным каблуком и тиснением под кожу питона. Дополняют образ узкие очки в духе Тринити из «Матрицы» и акцентные украшения — колье в виде массивной золотой цепи и серьги-кольца.