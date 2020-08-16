Водонаева в тугом кожаном платье, Бондарчук в комбинации с пайетками и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Водонаева на минувшей неделе стала самой эффектной гостьей вечеринки, устроенной по случаю финала конкурса красоты Miss MAXIM 2020. Экс-участница реалити, блогер и телеведущая подчеркнула стройную фигуру облегающим черным платьем из черной кожи. Завершали образ чулки с анималистичным рисунком, туфли на каблуках и ретро-укладка.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук готовится выйти замуж за своего избранника Сергея Харченко. На минувшей неделе счастливая невеста устроила уютный девичник. Платье в крупных пайетках на тонких бретелях, мерцающая диадема и длинный хвост подчеркнули неувядающую молодость Светланы. Завершал образ эффектный ярко-оранжевый маникюр.
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко создала пикантный образ со строгим темно-синим костюмом, сочетав его с «невидимым» коротким топом топом. Эффектными деталями стали массивная золотая цепь на шее и сумка на широком ремне в спортивнои стиле, а элегантности добавили бежевые лодочки.
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс появилась на фестивале «Сады и люди» в расслабленном ярком образе, главным акцентом в котором стал неоново-розовый бомбер.
Пелагея
Похорошевшая после развода Пелагея продолжает радовать поклонников эффектными образами. На этот раз певица опубликовала снимки из Крыма. На одном из них Пелагея позирует в легких юбке и топе небесного оттенка с кружевом.
На других певица стоит на фоне морского пейзажа, демонстрируя роскошную фигуру в силуэтном платье. Наряд, отдаленно поминающий костюм танцовщицы фламенко с воланами, оборками и открытыми плечам, буквально осыпан поцелуями: принт в виде красных губ стал главным акцентом образа.
Светлана и Ксения Лобода
Фото: Instagram Светланы Лободы
Светлана Лобода поздравила сестру Ксению с днем рождения, опубликовав эффектное фото с именинницей. На снимке певица подчеркнула длинные ноги короткими джинсовыми шортами удачного кроя и серебристыми босоножками с тонкими ремешками на каблуках, сделав образ еще более дерзким с помощью топа с открытыми плечами и зоной декольте. Ксения Лобода тем временем по случаю праздника облачилась в золотое платье с высоким разрезом.
Юлия Проскурякова
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Юлия Проскурякова отметила свое 38-летие, выбрав для семейного вечера весьма соблазнительный наряд. На серии снимков в Instagram cупруга Игоря Николаева флиртует с поклонниками, демонстрируя шикарную фигуру в облегающем мини-платье цвета острого перца. Завершали образ классические белые лодочки на шпильках.
Ксения Собчак
Фото: Instagram Ксении Собчак
Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном изумрудном платье в пол с глубоким декольте. «Греческий» образ телеведущая дополнила массивными украшениями, поясом и сандалиями в тон. Поклонники отметили хороший вкус звезды, подчеркнув, что яркие наряды невероятно ей идут.
Наталья Рудова
Фото: Instagram Натальи Рудовой
Короткое приталенное сиреневое платье с цветочным принтом от Zara Наталья Рудова дополнила ярко-синей люксовой сумкой и белыми кроссовками. Получилось женственно, задорно и свежо.
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова позировала для новых снимков в наряде, который сама называет «образом рокерской пиратки» и сравнивает со стилем Богдана Титомира. На ней — объемная куртка-косуха из белой кожи с контрастным воротником, «змеиными» вставками и пышной бахромой на рукавах. Зарифмовала деталь со свободными черными брюками, низы которых заправлены в брутальные сапоги-казаки с фигурным каблуком и тиснением под кожу питона. Дополняют образ узкие очки в духе Тринити из «Матрицы» и акцентные украшения — колье в виде массивной золотой цепи и серьги-кольца.
Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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