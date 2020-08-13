Платье в пайетках и диадема: Светлана Бондарчук устроила жаркие танцы на девичнике

«Красиваяяяяя», «Дай Бог каждой такой энерджайзер в генах!», «Светлана, вы нереально красивы», «Красотка! Кайфовая невеста», «Самая стильная невеста 2021», «Ваша очень красивая и самая прекрасная невеста», «Даже не скажешь, что молодая была не молода», «Аааа, все?! Замуж?», — восхищаются подписчики.

Напомним, о романе Светланы Бондарчук и Сергея Харченко стало известно два года назад. В ноябре 2019 года модель и журналист опубликовала в блоге фото с загадочной подписью на английском «Быть или не быть». Многочисленные друзья и подписчики расценили эту запись как обнародование помолвки и однозначно ответили «быть».