Бледанс в неоново-розовой куртке, Гребенкина в кожаной юбке и другие звезды на фестивале «Сады и люди»

Впервые на фестивале «Сады и люди» состоялся звездный дебют — телеведущая Тутта Ларсен и ландшафтные архитекторы Марина Береснева и Мария Принтц, представили выставочный сад «До 16 и старше». «До покупки собственного участка мы много лет снимали дачи, но никогда ничего не делали своими руками на земле. С недавних пор я владелица земельного участка с достаточно замысловатым ландшафтом. Для меня сад — это не просто цветы, деревья и дорожки. Это сакральное место, в котором я наполняюсь энергией, отдыхаю, и которое, безусловно, отражает меня», — поделилась Ларсен.

Поддержать Тутту и полюбоваться искусством участников фестиваля приехали Лариса Вербицкая с супругом Александром Дудовым, Анастасия Гребенкина с мужем Юрием Гончаровым, Эвелина Бледанс с бойфрендом Сергеем Демчевым, а также Елена Борщева.