Бледанс в неоново-розовой куртке, Гребенкина в кожаной юбке и другие звезды на фестивале «Сады и люди»
Фото: Пресс-служба
Впервые на фестивале «Сады и люди» состоялся звездный дебют — телеведущая Тутта Ларсен и ландшафтные архитекторы Марина Береснева и Мария Принтц, представили выставочный сад «До 16 и старше». «До покупки собственного участка мы много лет снимали дачи, но никогда ничего не делали своими руками на земле. С недавних пор я владелица земельного участка с достаточно замысловатым ландшафтом. Для меня сад — это не просто цветы, деревья и дорожки. Это сакральное место, в котором я наполняюсь энергией, отдыхаю, и которое, безусловно, отражает меня», — поделилась Ларсен.
Поддержать Тутту и полюбоваться искусством участников фестиваля приехали Лариса Вербицкая с супругом Александром Дудовым, Анастасия Гребенкина с мужем Юрием Гончаровым, Эвелина Бледанс с бойфрендом Сергеем Демчевым, а также Елена Борщева.
Фото: Пресс-служба
«До покупки собственного участка мы много лет снимали дачи, но никогда ничего не делали своими руками на земле. С недавних пор я владелица земельного участка с достаточно замысловатым ландшафтом. Для меня сад — это не просто цветы, деревья и дорожки. Это сакральное место, в котором я наполняюсь энергией, отдыхаю, и которое, безусловно, отражает меня», — рассказала Анастасия Гребенкина.
Фото: Пресс-служба
Фестиваль проходит с 14 по 23 августа неподалёку от ландшафтного парка ВДНХ, возле павильона 43. В течение десяти дней здесь будут проходить экскурсии по садам в сопровождении профессиональных дизайнеров, мастер-классы на площадке «Огород в городе» с полезными советами и приемами по созданию сада пряных трав, озеленению балконов и выращиванию овощей и зелени в контейнерах и многое другое.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!