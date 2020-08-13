Водонаева в кожаном платье, Ильяшенко в «невидимом» топе и другие звезды на финале Miss MAXIM 2020
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе гостей мероприятия, которых встречал главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков, были Алена Водонаева, продемонстрировавшая точеную фигуру в облегающем кожаном платье, Лукерья Ильяшенко, создавшая пикантный образ с помощью «невидимого» топа, Антон Комолов, Владимир Маркони и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В финале конкурса красоты Miss MAXIM 2020 десять самых красивых и сексуальных участниц по результатам читательского голосования и кастинга боролись друг с другом за корону на сцене перед жюри и зрителями.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В итоге победу одержала Октябрина-Елизавета Максимова-Семенова из Великого Новгорода. Она получила корону из рук своей предшественницы — уроженки Вологды Виктории Цурановой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Развлекали гостей мероприятия солистки группы «Фабрика», исполнившие несколько хитов, включая песню «Не родись красивой». Завершился вечер выступлением Глеба Самойлова & The Matrixx с хитами группы «Агаты Кристи».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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