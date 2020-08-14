Похорошевшая после расставания с мужем Пелагея похвасталась стройной фигурой

«Уау, крутая девчонка, а ведь еще и красивая, и умная, и талантливая, и добрая», «Полюшка, любуюсь вами всегда», «Поля, не надо под всех. Не худейте. Вы самобытна и красива и так», «Шикарная», «Выглядите замечательно! Дай вам бог счастья, удачи и благополучия!», «Мы по вам скучали. Очень радостно видеть вас с улыбкой, такую солнечную и красивую!», «Поля, вы шикарна. Просто нереально красивая», «Полечка, ты чудо», — осыпали певицу комплиментами в комментариях.

Напомним, о расставании с Иваном Телегиным Пелагея объявила незадолго до Нового года, отметив, что они уже несколько месяцев не живут вместе. Тогда она понадеялась, что развод с пройдет мирно, если «не вмешаются третьи лица». Но этого не произошло. Экс-супруги не могут достичь договоренностей и выдвигают другу другу в суде регулярные иски.

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