Глафира Тарханова примерила образ хозяйки ранчо с брутальными казаками и косухой «под змею»
Фото: Instagram @glafiratarhanova
Звезда кино позирует в наряде, который сама называет «образом рокерской пиратки» и сравнивает со стилем Богдана Титомира. На ней — объемная куртка-косуха из белой кожи с контрастным воротником, «змеиными» вставками и пышной бахромой на рукавах. Зарифмовала деталь со свободными черными брюками, низы которых заправлены в брутальные сапоги-казаки с фигурным каблуком и тиснением под кожу питона. Дополняют образ узкие очки в духе Тринити из «Матрицы» и акцентные украшения — колье в виде массивной золотой цепи и серьги-кольца.
«Ой, как хочется похулиганить! В лучшем смысле этого слова — творчески! Актеры без театра зреют, как сыр на сыроварне, с плесенью. Хочется верить, что будет благородной» — иронично прокомментировала Тарханова свою публикацию в Instagram и призналась, что тоскует без съемок. Актриса сообщила поклонникам и хорошую новость о первых репетициях и будущем спектакле в столице — первом после долгого перерыва.
Фолловеры обрадовались, что совсем скоро увидят любимую звезду на сцене, но и о комплиментах не забыли. «Образ замечательный, даже не узнал сразу. Такая мадам! Костюм хорош, вы еще больше похудели?», «Вы такая разная — истинная актриса!», «Огонь-девочка», «Красавица — слов нет!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @glafiratarhanova
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