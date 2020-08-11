Глафира Тарханова примерила образ хозяйки ранчо с брутальными казаками и косухой «под змею»

Фолловеры обрадовались, что совсем скоро увидят любимую звезду на сцене, но и о комплиментах не забыли. «Образ замечательный, даже не узнал сразу. Такая мадам! Костюм хорош, вы еще больше похудели?», «Вы такая разная — истинная актриса!», «Огонь-девочка», «Красавица — слов нет!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @glafiratarhanova

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!