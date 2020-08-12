Собчак в изумрудном платье с глубоким декольте показала подросшего сына от Виторгана

Ксения Собчак еще весной планировала отправиться на море, однако случившаяся пандемия заставила ее пересмотреть планы и в итоге насладиться пляжным отдыхом телеведущей удалось лишь в августе. На данный момент Ксения вместе с супругом Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном восстанавливает душевное равновесие на морском побережье и «выгуливает» новые наряды.

Так, например, на последнем снимке, опубликованном в Инстаграме, Собчак позирует в эффектном изумрудном платье в пол с глубоким декольте. «Греческий» образ телеведущая дополнила массивными украшениями, поясом и сандалиями в тон. Поклонники отметили хороший вкус звезды, подчеркнув, что яркие наряды невероятно ей идут. К слову, внимание многих фанатов привлекла не сама Ксения Анатольевна, а ее подросший сын от Максима Виторгана. Мальчик, облаченный в шорты и рубашку с ярким принтом, так старательно позировал на фоне заката, что умилил фолловеров звездной мамы.