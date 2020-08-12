passion.ru

Юлия Проскурякова в красном мини с открытыми плечами отметила день рождения: «Статуэточка»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Проскурякова

Фото: Instagram/@uliaveronika

Певица, отпраздновавшая 38-летие в кругу семьи, поделилась уютными снимками.

11 августа свой день рождения отмечала певица и актриса Юлия Проскурякова. Красавица-именинница выбрала для встречи своего 38-летия пламенно-алое мини-платье с открытыми плечами и пышной оборкой из тонкой ткани в мелкий красный горошек. Праздник с именинницей разделили ее любимый муж, певец и композитор Игорь Николаев, и 4-летняя дочь Вероника.

«Стройняшка», «Как же Игорю с Вами повезло !!!! Вы замечательная, необыкновенная», «Очень красивое и яркое платье, Вам очень идёт.А Вероника ну очень сильно похожа на папу», «Классная!!! Отлично без челки!!! И вся настоящая!!! Так держать!!!», «Красоточка. Счастья вашей семье!», «Какая вы красивая!!! И как статуэточка», «Ну, как же удивительно Вероничка похожа на Игоря Юрьевича», «Самое красивое украшение девушки — это любовь и счастье! Юля, носите его не снимая!!!» — пишут фолловеры.

Напомним, свое семейное счастье Игорь Николаев нашел в лице Юлии Проскуряковой. Композитор и его избранница поженились в 2010 году, а через пять лет после свадьбы молодая супруга подарила Игорю дочь Веронику.

Фото: Instagram/@uliaveronika

Видео: Instagram/@uliaveronika

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!