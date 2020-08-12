Юлия Проскурякова в красном мини с открытыми плечами отметила день рождения: «Статуэточка»

«Стройняшка», «Как же Игорю с Вами повезло !!!! Вы замечательная, необыкновенная», «Очень красивое и яркое платье, Вам очень идёт.А Вероника ну очень сильно похожа на папу», «Классная!!! Отлично без челки!!! И вся настоящая!!! Так держать!!!», «Красоточка. Счастья вашей семье!», «Какая вы красивая!!! И как статуэточка», «Ну, как же удивительно Вероничка похожа на Игоря Юрьевича», «Самое красивое украшение девушки — это любовь и счастье! Юля, носите его не снимая!!!» — пишут фолловеры.

Напомним, свое семейное счастье Игорь Николаев нашел в лице Юлии Проскуряковой. Композитор и его избранница поженились в 2010 году, а через пять лет после свадьбы молодая супруга подарила Игорю дочь Веронику.