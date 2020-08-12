Юлия Проскурякова в красном мини с открытыми плечами отметила день рождения: «Статуэточка»
Фото: Instagram/@uliaveronika
11 августа свой день рождения отмечала певица и актриса Юлия Проскурякова. Красавица-именинница выбрала для встречи своего 38-летия пламенно-алое мини-платье с открытыми плечами и пышной оборкой из тонкой ткани в мелкий красный горошек. Праздник с именинницей разделили ее любимый муж, певец и композитор Игорь Николаев, и 4-летняя дочь Вероника.
«Стройняшка», «Как же Игорю с Вами повезло !!!! Вы замечательная, необыкновенная», «Очень красивое и яркое платье, Вам очень идёт.А Вероника ну очень сильно похожа на папу», «Классная!!! Отлично без челки!!! И вся настоящая!!! Так держать!!!», «Красоточка. Счастья вашей семье!», «Какая вы красивая!!! И как статуэточка», «Ну, как же удивительно Вероничка похожа на Игоря Юрьевича», «Самое красивое украшение девушки — это любовь и счастье! Юля, носите его не снимая!!!» — пишут фолловеры.
Напомним, свое семейное счастье Игорь Николаев нашел в лице Юлии Проскуряковой. Композитор и его избранница поженились в 2010 году, а через пять лет после свадьбы молодая супруга подарила Игорю дочь Веронику.
Фото: Instagram/@uliaveronika
Видео: Instagram/@uliaveronika
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