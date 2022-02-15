София Ротару, принц Чарльз и другие знаменитости, заразившиеся «омикроном»

София Ротару

Народная артистка сообщила, что переболела «омикроном», когда опасность была уже позади. София Ротару проводит практически все время в изоляции в своем загородном доме, но и здесь ее застал вирус.

Ковид дал осложнения, но певица не уточнила, какие именно. Отметила лишь, что понадобится длительное время для реабилитации. Также она поблагодарила семью за поддержку, а медиков — за их самоотверженный труд.

Принц Чарльз

10 февраля принц Чарльз сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. При этом принц Чарльз общался с семьей, в том числе и с королевой Елизаветой II, сообщала BBC.