София Ротару, принц Чарльз и другие знаменитости, заразившиеся «омикроном»
София Ротару
Народная артистка сообщила, что переболела «омикроном», когда опасность была уже позади. София Ротару проводит практически все время в изоляции в своем загородном доме, но и здесь ее застал вирус.
Ковид дал осложнения, но певица не уточнила, какие именно. Отметила лишь, что понадобится длительное время для реабилитации. Также она поблагодарила семью за поддержку, а медиков — за их самоотверженный труд.
Принц Чарльз
10 февраля принц Чарльз сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. При этом принц Чарльз общался с семьей, в том числе и с королевой Елизаветой II, сообщала BBC.
Фото: I-Images/ Global Look press
Медики пристально следили за состоянием здоровья пожилой королевы, но у нее признаков заболевания не обнаружили. После того как стало известно о результатах тестирования, принц Чарльз ушел с женой Камиллой Паркер-Боулз на самоизоляцию.
Принц уже второй раз подхватил COVID-19. В марте 2020-го он также переболел, но тогда у него были явные проявления болезни.
Елизавета Боярская
Актриса переболела ковидом в январе. Вирус несильно атаковал организм Елизаветы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
«Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо», — комментировала она изданию 78.ru. Из-за того, что актриса вынуждена была находиться в изоляции, в Санкт-Петербурге отменили несколько спектаклей с ее участием.
Принцесса Японии Йоко
38-летняя двоюродная сестра японского императора принцесса Йоко попала с пневмонией в токийскую клинику. Тест на ковид показал положительный результат.
Фото: Tadashi Miyamoto/ Global look press
Первые признаки заболевания появились у принцессы Йоко на прошлой неделе. Она жаловалась на сильную боль в горле и недомогание. Неизвестно, была ли она привита от коронавируса. Она стала первым членом королевской семьи Японии, кто заразился «омикроном».
Ранее стало известно, что коронавирус «догнал» королеву Дании Маргрете и короля Испании Фелипе, сообщает Daily Mail.
Владимир Жириновский
Политик во всеуслышание заявлял, что вакцинировался 8 раз. Жириновский призывал всех не отказываться от прививки. Однако сам он оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
В начале февраля политик почувствовал, что заболел, но о своем состоянии решил не сообщать, чтобы не вносить смуту в ряды сторонников вакцинации. В итоге ему стало настолько плохо, что пожилого Жириновского забрали в реанимацию. Время было упущено, поэтому у него развилась обширная пневмония и начались воспалительные процессы. Его состояние остается стабильно тяжелым.
В соседней с Жириновским палате лечится еще один партийный лидер — Геннадий Зюганов. Он решил сдаться в руки медиков, когда поднялась температура. Однако на прямые вопросы о результатах тестирования на ковид он не отвечает, сообщает РБК.
Ксения Собчак
В начале года телеведущая отправилась отдыхать в Куршевель. Там она и подхватила «омикрон». Ксения привита несколько раз — отечественными и импортными вакцинами.
Фото: Starface
«В Куршевеле я пару дней поболела коронавирусом. Потом, не заезжая в Москву, отправилась отдыхать в Патагонию», — рассказывала она.
Ксения Собчак является сторонницей вакцинации, но настаивает на том, что у людей должен быть выбор.
Зинаида Кириенко
Звезду советского экрана 88-летнюю Зинаиду Кириенко госпитализировали после того, как она дома потеряла сознание на мгновение, а после перестала узнавать родных и реагировать на внешние раздражители.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Ее состояние сразу оценили как крайне тяжелое. Течение болезни осложняло онкологическое заболевание. В больнице Зинаида Кириенко пробыла несколько дней, а потом родственники актрисы сообщили о ее кончине.
В январе в больницу с коронавирусом попала режиссер Алла Сурикова, второй раз на больничной койке оказался худрук «Современника» Виктор Рыжаков и актер Борис Щербаков.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина пропустил открытие Олимпиады в Пекине из-за «омикрона».
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Дмитрий Песков был вынужден остаться в России и провести нужное врем в самоизоляции. Болезнь у него протекала в легкой форме, сообщает Baza.
Лолита Милявская
В первых числах февраля о своей болезни сообщила Лолита Милявская. Из-за этого ей пришлось отказаться от съемок в нескольких проектах. В первый раз певица болела ковидом в конце 2020 года.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
«Подхватила "омикрон". Но я привита, поэтому болезнь проходит в легкой форме», — сообщала Лолита в Instagram. Правда, позднее она призналась, что сама себе приписала этот штамм, потому что у ее соседки были все те же симптомы и у нее «омикрон» подтвердили.
Дима Билан
На днях телеграм-каналы разнесли новость, что Дима Билан оказался в больнице с ковидом. Но певец тут же вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал, что с ним уже все в порядке.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
«Да, я переболел. Был в 52-й больнице. Но уже все хорошо благодаря стараниям медиков. Ближайшие концерты состоятся», — сообщил артист.
Также «омикрон» подхватили беременная Женя Малахова, Манижа, Настасья Самбурская.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, I-Images, Anatoly Lomohov, Tadashi Miyamoto, Komsomolskaya Pravda, Starface