Прививка не помогла: актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с коронавирусом

Статистика зараженных ковидом растет на глазах. По данным на 30 января, в России было выявлено 121 228 случаев коронавируса. Врачи призывают беречь себя и соблюдать меры эпидемиологической безопасности, потому что даже полная вакцинация и ревакцинация не служат 100%-й защитой от заражения вирусом. Подтверждение тому народный артист России Борис Щербаков. Артист обратился в больницу с жалобами на кашель и слабость, врачи сделали тест на COVID-19, который оказался положительным, по сообщениям Telegram-канала Mash.

Состояние Щербакова оценивается как средней тяжести. КТ показало, что пневмонии нет, дышит артист самостоятельно, уровень сатурации кислорода в крови составляет 99%.

Напомним, что Щербаков прошел полную вакцинацию. Однако он по-прежнему находится в зоне повышенного риска заражения коронавирусом в силу зрелого возраста и ряда хронических заболеваний, от которых страдает. Актер уже перенес это заболевание. Так, Passion.ru ранее сообщал, что за 2021 год он дважды попадал в московскую больницу с воспалением легких — в августе и в октябре соответственно.