88-летняя звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко с коронавирусом попала в больницу
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
В Москве экстренно госпитализировали 88-летнюю звезду фильмов «Тихий Дон», «Любовь земная» и других Зинаиду Кириенко. Актриса почувствовала себя плохо дома, на мгновение потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители, сообщает «Пятый канал».
Близкие вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели актрису и забрали в больницу. У Зинаиды Кириенко заподозрили коронавирус.
Позже сын актрисы подтвердил в беседе с «РИА Новости», что мать находится в клинике, а ее состояние здоровья неважное.
Напомним, вчера стало известно, что в столичную клинику в уже тяжелом состоянии попал Владимир Жириновский. Выяснилось, что он больше недели скрывал болезнь, чтобы не внести смуту в ряды сторонников вакцинации. Ведь сам он, по его словам, делал прививку 8 раз. Эксперты в очередной раз напомнили, что вакцинация по-прежнему является самой эффективной защитой и барьером на пути коронавируса, но не дает 100%-й гарантии того, что человек не заболеет. Эффективность самых лучших вакцин составляет 95-96%, и Владимир Жириновский попал в число тех, кого прививка не оградила от заболевания.
Между тем «омикрон» набирает обороты. По данным на 10 февраля, в России зафиксировали рекордное количество заболевших — 197 076 новых случаев. Умер 701 человек.