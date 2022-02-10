88-летняя звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко с коронавирусом попала в больницу

В Москве экстренно госпитализировали 88-летнюю звезду фильмов «Тихий Дон», «Любовь земная» и других Зинаиду Кириенко. Актриса почувствовала себя плохо дома, на мгновение потеряла сознание и перестала реагировать на внешние раздражители, сообщает «Пятый канал».

Близкие вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели актрису и забрали в больницу. У Зинаиды Кириенко заподозрили коронавирус.

Позже сын актрисы подтвердил в беседе с «РИА Новости», что мать находится в клинике, а ее состояние здоровья неважное.