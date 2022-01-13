Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована в Москве

Режиссера фильмов «Человека с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и автора идеи юмористического киножурнала «Ералаш» увезли в больницу. Анализы показали сильные воспалительные процессы. Состояние Суриковой сейчас оценивается как среднетяжелое.

Алла Ильинична Сурикова родилась в 1946 году в Киеве. В конце 1960-х годов пришла в кино, начала она с работы ассистентом режиссера. Выпускная дипломная картина Суриковой в 1974 году была удостоена приза Госкино УССР «За лучшую режиссуру» на всесоюзном кинофестивале «Молодость».

Расцвет творчества Суриковой как режиссера и сценариста пришелся на 80-90 годы прошлого столетия. В 2007 году ей присвоили звание народной артистки России.

81-летняя звезда кино замужем за киновидеоинженером Аликом Поташниковым.