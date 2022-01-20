Худрука театра «Современник» госпитализировали с коронавирусом второй раз за 1,5 месяца

Виктор Рыжаков родился 25 мая 1960 года в Хабаровске. Образование он получил в Дальневосточном институте искусства, а также в Театральном училище имени Щукина, также окончил аспирантуру Российской академии театрального искусства. Сейчас Рыжаков сам преподает в Школе-студие МХАТ. Рыжакову В 2014 году было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». В январе 2020 года Рыжакова назначили художественным руководителем московского театра «Современник».

Ранее мы писали, что коронавирусом заболела молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина, девушка тоже подхватила заразу уже второй раз. Однако она, в отличие от Рыжакова, болела полтора года назад. Сейчас у Полины Дибровой диагностировали штамм «омикрон».