Собчак — за, Бероев — против: как звезды относятся к вакцинации против Covid-19

Ксения Собчак, несколько месяцев назад переболевшая коронавирусом, поддерживает нововведения столичных властей по сдерживанию распространения вируса. Ксения не раз в своих постах удивлялась, почему люди не идут добровольно прививаться.

Реагируя на новости о новых ограничениях в столице, Ксения написала в своем канале «Кровавая барыня»: «Еще раз. Это не про ограничение свобод или сегрегацию. Это про безопасность и для здоровья (в Москве за последнюю неделю антирекорд за всю пандемию! А индийский штамм оказался опаснее для молодежи), и для бизнеса. Хочется напомнить, что в Европе принимают меры и пожестче. Мы же выходим из дома, работаем, встречаемся с друзьями. Ребят, ну давайте ценить адекватность принимаемых мер! Или захотелось в весну 2020-го?».

Звезда мировой поп-сцены Мадонна ранее в личном блоге высказывалась против вакцин, но ее публикации помечали как недостоверные, а после соцсети удаляли эти высказывания.

Писатель Александр Цыпкин искренне недоумевает от скорости кампании по вакцинации. «Мы полностью заслуживаем того, как живем. На 100%. Как можно было первыми в мире сделать вакцину и так про… вакцинацию? Ну ладно темные крестьяне при Екатерине не прививались от оспы, несмотря на то, что императрица даже сына привила. Но в XXI веке, ну прочитайте вы про прививку, ну очевидно, что в ней не может быть ничего опасного чисто технологически (уж точно ковид опаснее в разы со всей побочкой), это же не химия непонятная», — высказался он в блоге.