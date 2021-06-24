Собчак — за, Бероев — против: как звезды относятся к вакцинации против Covid-19
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Фото: www.instagram.com/ksenialferova
Много шума наделало выступление Егора Бероева, выступившего со сцены театра. Актер сравнил коронавирусные ограничения с тем, как поступали с евреями во времена фашистов. Для пущей убедительности Бероев выступал с желтой звездой на груди (этот же отличительный знак носили во время Второй мировой войны евреи). «Нас загнали в гетто и лишили права выбора», — высказался он о кампании по вакцинации.
Его поддержала жена, актриса Ксения Алферова. «Мой муж герой». — написала она в блоге и привела свои доводы, почему не будет делать прививку от COVID-19.
Однако не все пользователи Сети согласились с Бероевым и Алферовой. В комментариях актера осудили за звезду на груди, отметив, что своим поступком он сравнивает страдания миллионов замученных фашистами людей с невозможностью свободно ходить в ресторан из-за пандемийных ограничений.
Ксения Собчак, несколько месяцев назад переболевшая коронавирусом, поддерживает нововведения столичных властей по сдерживанию распространения вируса. Ксения не раз в своих постах удивлялась, почему люди не идут добровольно прививаться.
Реагируя на новости о новых ограничениях в столице, Ксения написала в своем канале «Кровавая барыня»: «Еще раз. Это не про ограничение свобод или сегрегацию. Это про безопасность и для здоровья (в Москве за последнюю неделю антирекорд за всю пандемию! А индийский штамм оказался опаснее для молодежи), и для бизнеса. Хочется напомнить, что в Европе принимают меры и пожестче. Мы же выходим из дома, работаем, встречаемся с друзьями. Ребят, ну давайте ценить адекватность принимаемых мер! Или захотелось в весну 2020-го?».
Звезда мировой поп-сцены Мадонна ранее в личном блоге высказывалась против вакцин, но ее публикации помечали как недостоверные, а после соцсети удаляли эти высказывания.
Писатель Александр Цыпкин искренне недоумевает от скорости кампании по вакцинации. «Мы полностью заслуживаем того, как живем. На 100%. Как можно было первыми в мире сделать вакцину и так про… вакцинацию? Ну ладно темные крестьяне при Екатерине не прививались от оспы, несмотря на то, что императрица даже сына привила. Но в XXI веке, ну прочитайте вы про прививку, ну очевидно, что в ней не может быть ничего опасного чисто технологически (уж точно ковид опаснее в разы со всей побочкой), это же не химия непонятная», — высказался он в блоге.
Одной из самых ярых противниц вакцинации от COVID-19 является Мария Шукшина. Актриса пропагандирует против отечественных препаратов, отмечая, что коронавирус не опасней гриппа. Она уверена, что правительство демонизирует его, чтобы оправдать свои действия по локдауну.
Андрей Макаревич назвал антипрививочников неумными людьми (но выразился жестче). «Да привейтесь вы уже!», — взывает лидер «Машины времени».
Виктория Боня уже давно уверена, что вакцинация — это программа по чипированию людей. Также она транслировала, что прививки приводят к бесплодию. И это самые безобидные из ее высказываний.
Писатель Сергей Лукьяненко также прошелся нелестным словом по тем, кто отрицает существование коронавируса и успешность российских ученых. «Мы первыми в мире сделали вакцину от короны. Вакцина оказалась лучшей в мире. А мы — нет. Мы про*ли возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты (и "мы" я пишу исключительности из вежливости, стоило бы "вы, непривившиеся").
Вы - короноотрицатели и вакцинофобы — тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида. Ну, его же все равно нет, так что ничего страшного?», — эмоционально высказался он на своей странице в Facebook.
Максим Галкин и Алла Пугачева привились от коронавируса. Сделали они это еще зимой. Но звездная пара не кричит об этом с высоких трибун, никого не агитирует. Они сделали свой выбор и теперь живут без лишнего страха заразиться.
Анастасия Волочкова против вакцин: ««Тем, кто пропагандирует вакцину от ковид, я бы сделала прививки от тупизма и маразма», — высказалась она ранее в Сети.
А на чьей вы стороне?
Фото: Instagram, Starface, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
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