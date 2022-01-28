Беременная Женя Малахова заразилась коронавирусом

«Болею уже давно. Я благодарна врачам, которые были со мной на связи, которые приезжали на свой страх и риск, проверяли меня. В какой-то момент даже хотели положить в больницу, но у меня началась истерика, и меня оставили на ночь дома. И организм, видимо, испугавшись, пошёл на поправку», — рассказала в сториз певица.

Женя также отметила, что она была привита, но проходила вакцинацию чуть меньше года назад.