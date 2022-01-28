Беременная Женя Малахова заразилась коронавирусом
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Фото: Instagram @malahovajenya
Беременная звезда заразилась коронавирусом. Певица призналась, что болеет уже давно и переносила заболевание не слишком легко. Конечно же, Женя переживала еще и за ребенка. Сейчас артистка чувствует себя лучше, единственное, что ее беспокоит — потеря запахов.
«Болею уже давно. Я благодарна врачам, которые были со мной на связи, которые приезжали на свой страх и риск, проверяли меня. В какой-то момент даже хотели положить в больницу, но у меня началась истерика, и меня оставили на ночь дома. И организм, видимо, испугавшись, пошёл на поправку», — рассказала в сториз певица.
Женя также отметила, что она была привита, но проходила вакцинацию чуть меньше года назад.
«Женечка и малыш, выздоравливайте, я думаю все хорошо будет. Ты сильная!», «Держись! У беременных сильный иммунитет», «Скорейшего выздоровления», «Все будет хорошо! Легко все пройдёт, главное не волноваться», — писали комментарии поддержки обеспокоенные поклонники певицы.
Напомним, брак с Андреем Тарасовым для Жени Малаховай второй. Первым супругом стал продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров. Они прожили вместе 5 лет. В 2020 году стало известно, что певица вышла замуж во второй раз. Супруг звезды ведет непубличный образ жизни, поэтому Жены активно оберегает свою личную жизнь.
Фото: GlobalLookPress, Instagram