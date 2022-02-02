74-летняя София Ротару с осложнениями перенесла коронавирус
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Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару все время проводит в своем загородном доме, покидая его лишь для участия в масштабных мероприятиях. Но и изоляция не помогла певице избежать заражения коронавирусом.
София Ротару вышла на связь с поклонниками и рассказала, что переболела «омикроном». Врачи сделали все, чтобы поставить ее на ноги, но осложнений все же избежать не удалось. Правда, как именно болезнь отразилась на ее организме, народная артистка умолчала.
«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался «омикрон»… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужны еще время и силы…
Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!» — появилось сообщение в ее блоге.
Россия переживает пятую волну COVID-19. В этот раз «разгулялся» штамм «омикрон», который более заразный, чем другие варианты вируса, и который переносится большинством зараженных легче. По данным на 1 февраля 2022 года, выявили 125 836 вновь заболевших ковидом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
Фото и видео: Instagram