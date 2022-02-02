74-летняя София Ротару с осложнениями перенесла коронавирус

София Ротару вышла на связь с поклонниками и рассказала, что переболела «омикроном». Врачи сделали все, чтобы поставить ее на ноги, но осложнений все же избежать не удалось. Правда, как именно болезнь отразилась на ее организме, народная артистка умолчала.

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался «омикрон»… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужны еще время и силы…

Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!» — появилось сообщение в ее блоге.