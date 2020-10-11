Снигирь в лимонном платье, Эрнст в стразах на бюсте и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, редко выходящие в свет вместе. Более того, предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в ярком платье насыщенного лимонного оттенка с глубоким декольте.
Анна Слю
Фото: Пресс-служба
Платье похожего оттенка, но более скромного кроя выбрала для появления на ММКФ Анна Слю. Эффектно сочетались с нарядом крупные серьги с фиолетовыми камнями.
Софья Эрнст
Фото: Пресс-служба
Софья Эрнст сияла на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля в платье с прозрачным верхом, расшитым на груди сверкающими стразами.
Мария Кожевникова
Фото: Пресс-служба
В центре внимания оказалась и Мария Кожевникова, продемонстрировавшая себя во всей красе в скромном и одновременно очень смелом черно-белом платье с экстремальным декольте и высоким разрезом.
Белла Потемкина
Фото: Пресс-служба
Самой необычной девушкой на красной дорожке оказалась дизайнер Белла Потемкина, которая дополнила блестящее платье-бюстье со шлейфом и очень высоким разрезом высокими прозрачными перчкатками в блестках и широкополой шляпой с бахромой, закрывающей лицо.
Алсу
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Алсу продемонстрировала стильный, элегантный и лаконичный образ на финале конкурса «Детская Новая волна», в состав жюри которого она вошла. Брючный костюм нежно-розового пудрого оттенка певица дополнила белоснежной майкой и светлыми кедами, а завершала образ массивная цепь на шее.
Юлианна Караулова
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Юлианна Караулова появилась на том же мероприятии в мини-платье необычного кроя. Выглядела певица эффектно благодаря расцветке наряда в виде крупных роз.
Анастасия Стоцкая
Фото: Пресс-служба
В Театре МДМ состоялась открытая репетиция легендарного мюзикла «Шахматы», главной звездой которого является Анастасия Стоцкая. Певица предстала в стильном ярком образе — сверкающем брючном костюме и со своими знаменитыми огненно-рыжими волосами.
Юлия Савичева
Фото: Пресс-служба
В московском театре Et Cetera состоялась торжественная церемония награждения победителей Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепередачи для детей «ТЭФИ-KIDS» 2020. Юлия Савичева появилась на мероприятии в стильном белом платье с обнаженными плечами, дополнив образ яркой помадой и красными замшевыми лодочками.
Наталия Орейро
Наталия Орейро приняла участие в яркой съемке, а результатом уже успела похвастаться в своем Instagram. На серии чувственных снимков певица позирует в платье из струящегося шелка с нескромным вырезом на спине и экстремально глубоким декольте, практически не оставляющим места для фантазии. Наряд насыщенного изумрудного цвета дополняют ультраяркие лимонно-желтые туфли на шпильках дерзкой высоты, а в тон к ним подобрана миниатюрная вечерняя сумка-ридикюль.
Наталья Подольская
Наталья Подольская, которая скоро станет мамой во второй раз, похвасталась осиной талией на архивном снимке. Певица продемонстрировала себя во всей красе в платье конфетно-розового оттенка с высоким разрезом и очень глубоким декольте.
Кристина Асмус
Кристина Асмус в последнее время демонстрирует яркие необычные образы, в которых появляется в качестве одной из ведущих шоу «Золото Геленджика». На этот раз актриса облачилась в провокационный комбинезон из блестящий сетки. Завершали образ необычные прическа и макияж.
Фото: пресс-служба, instagram, Светлана Наконечная / Passion.ru
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