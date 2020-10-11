Снигирь в лимонном платье, Эрнст в стразах на бюсте и другие яркие образы звезд за неделю

В столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, редко выходящие в свет вместе. Более того, предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в ярком платье насыщенного лимонного оттенка с глубоким декольте.

Анна Слю