Савичева в стильном белом платье, дочь Алсу в розовом брючном костюме и другие на премии «ТЭФИ-KIDS»
Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева появилась на мероприятии в стильном белом платье с обнаженными плечами, дополнив образ яркой помадой и красными замшевыми лодочками. Ведущими премии стали Вячеслав Макаров и младшая дочь Алсу Микелла Абрамова, облачившаяся в розовый брючный костюм и белые кеды.
Фото: Пресс-служба
В числе гостей шоу были Яна Чурикова с дочерью, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Иосиф Пригожин и Валерия и многие другие. В состав жюри вошли Юлия Барановская, Оксана Федорова, Виктор Дробыш, Александр Олешко, Борис Грачевский и многие другие. На сцене выступили Мари Краймбрери, Сосо Павлиашвили и другие известные артисты.
Фото: Пресс-служба
Победители «ТЭФИ-Kids» 2020:
«Ежедневная информационная программа для детей» — «Навигатор. Новости»
«Телевизионный фильм/сериал для детей» — «Дорогой Папа»
«Режиссер телевизионной программы для детей» — Антон Михалев, «Всеология»
«Ведущий телевизионной программы для детей» — Настя Князева, Вова Левченко, «Тыц-парад»
«Дизайн телеканала/телепрограммы» — «PROбыть_Дизайн Телепрограммы»
«Лучший анимационный фильм» — «Переезд»
«Лучший анимационный сериал» — «Супер Ралли»
«Лучший телеканал для детей» — «Телеканал «Карусель»
«Лучшая программа для детей» — «Большое путешествие Деда Мороза с НТВ»
«Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма» — «Волшебная кухня»
Фото: пресс-служба
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