Савичева в стильном белом платье, дочь Алсу в розовом брючном костюме и другие на премии «ТЭФИ-KIDS»

В числе гостей шоу были Яна Чурикова с дочерью, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Иосиф Пригожин и Валерия и многие другие. В состав жюри вошли Юлия Барановская, Оксана Федорова, Виктор Дробыш, Александр Олешко, Борис Грачевский и многие другие. На сцене выступили Мари Краймбрери, Сосо Павлиашвили и другие известные артисты.