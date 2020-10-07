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Савичева в стильном белом платье, дочь Алсу в розовом брючном костюме и другие на премии «ТЭФИ-KIDS»

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Юлия Савичева

Фото: Пресс-служба

В московском театре Et Cetera состоялась торжественная церемония награждения победителей Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепередачи для детей «ТЭФИ-KIDS» 2020.

Юлия Савичева появилась на мероприятии в стильном белом платье с обнаженными плечами, дополнив образ яркой помадой и красными замшевыми лодочками. Ведущими премии стали Вячеслав Макаров и младшая дочь Алсу Микелла Абрамова, облачившаяся в розовый брючный костюм и белые кеды.

Микелла Абрамова

Фото: Пресс-служба

В числе гостей шоу были Яна Чурикова с дочерью, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Иосиф Пригожин и Валерия и многие другие. В состав жюри вошли Юлия Барановская, Оксана Федорова, Виктор Дробыш, Александр Олешко, Борис Грачевский и многие другие. На сцене выступили Мари Краймбрери, Сосо Павлиашвили и другие известные артисты.

Яна Чурикова с дочерью

Фото: Пресс-служба

Победители «ТЭФИ-Kids» 2020:

«Ежедневная информационная программа для детей» — «Навигатор. Новости»

«Телевизионный фильм/сериал для детей» — «Дорогой Папа»

«Режиссер телевизионной программы для детей» — Антон Михалев, «Всеология»

«Ведущий телевизионной программы для детей» — Настя Князева, Вова Левченко, «Тыц-парад»

«Дизайн телеканала/телепрограммы» — «PROбыть_Дизайн Телепрограммы»

«Лучший анимационный фильм» — «Переезд»

«Лучший анимационный сериал» — «Супер Ралли»

«Лучший телеканал для детей» — «Телеканал «Карусель»

«Лучшая программа для детей» — «Большое путешествие Деда Мороза с НТВ»

«Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма» — «Волшебная кухня»

Фото: пресс-служба

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