«На два размера прекраснее»: беременная Подольская хватается пополневшей талией
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/?hl=ru
Наталья Подольская, которая сейчас находится в ожидании малыша, снова поделилась новостью – ее талия поправилась на два размера. Правда, на фотографиях этого заметить нельзя – певица продемонстрировала, что выглядит отлично, несмотря на интересное положение, и выложила фотографии в эффектном черном платье.
«Тот момент когда талия стала на 2 размера прекрасней и контент простаивает 😝но ... ни тут то было 😁», — подписала фотографии Подольская.
Поклонники с восхищением отмечают, что певица великолепно выглядит, и умиляются растущему животику.
«Наталья, красивая женщина хороша в любом размере! Главное, что счастье под сердцем)) и в сердце...», «Хорошая талантливая девушка и хорошо поет. И очень хорошо, что попала в такую же талантливую семью! И дети пойдут по стопам родителей», «Супер фото, красотка!!! Я уже писала, что белорусские девушки самые самые», «Наташа, Вы красавица!!! Понятно, что у Вас сейчас " Детский" период, но хотелось бы чаще Вас видеть в концертах по телеку( видеть и слышать) Вы прекрасная певица!!!», «Размер вашей талии никогда не станет больше. Вот лялечка появится и можно спокойно приводить талию в тот размер, какой хотите. Вы человек волевой, всё получится❤️», — радуются поклонники за певицу и желают ей счастья.