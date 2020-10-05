«На два размера прекраснее»: беременная Подольская хватается пополневшей талией

Наталья Подольская, которая сейчас находится в ожидании малыша, снова поделилась новостью – ее талия поправилась на два размера. Правда, на фотографиях этого заметить нельзя – певица продемонстрировала, что выглядит отлично, несмотря на интересное положение, и выложила фотографии в эффектном черном платье.

«Тот момент когда талия стала на 2 размера прекрасней и контент простаивает 😝но ... ни тут то было 😁», — подписала фотографии Подольская.