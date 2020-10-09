Сверкающий брючный костюм и рыжие волосы: Стоцкая появилась в ярком образе на репетиции мюзикла
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Перед журналистами выступили Дмитрий Богачев, режиссер российской постановки, художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, хореограф-постановщик Ирина Кашуба и другие. Впервые были показаны яркие номера из мюзикла в формате репетиции, представлены эффектные декорации и костюмы. Были продемонстрированы одни из самых ярких и музыкально разноплановых номеров, которые раскрывают главных героев: «Одна ночь в Бангкоке», «Ты и я», «Советская машина». Играющая в мюзикле главную роль Анастасия Стоцкая предстала в стильном ярком образе — сверкающем брючном костюме и со своими знаменитыми огненно-рыжими волосами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мюзикл «Шахматы» написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев») и шведские композиторы, имена которых увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Человеческая и спортивная драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону разворачивается в мюзикле на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.
Премьера мюзикла состоится 17 октября в Театре МДМ.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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