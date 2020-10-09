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Сверкающий брючный костюм и рыжие волосы: Стоцкая появилась в ярком образе на репетиции мюзикла

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Анастасия Стоцкая

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Театре МДМ состоялась открытая репетиция легендарного мюзикла «Шахматы», главной звездой которого является Анастасия Стоцкая.

Перед журналистами выступили Дмитрий Богачев, режиссер российской постановки, художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, хореограф-постановщик Ирина Кашуба и другие. Впервые были показаны яркие номера из мюзикла в формате репетиции, представлены эффектные декорации и костюмы. Были продемонстрированы одни из самых ярких и музыкально разноплановых номеров, которые раскрывают главных героев: «Одна ночь в Бангкоке», «Ты и я», «Советская машина». Играющая в мюзикле главную роль Анастасия Стоцкая предстала в стильном ярком образе — сверкающем брючном костюме и со своими знаменитыми огненно-рыжими волосами.

Анастасия Стоцкая на репетиции

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Мюзикл «Шахматы» написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев») и шведские композиторы, имена которых увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Человеческая и спортивная драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону разворачивается в мюзикле на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

Премьера мюзикла состоится 17 октября в Театре МДМ.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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