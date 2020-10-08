Наталия Орейро взбудоражила Сеть фото в изумрудном платье с «опасным» декольте
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
«Меньше разума и больше сердца» — загадочно подписала публикацию Наталия. На серии чувственных снимков певица позирует в платье из струящегося шелка с нескромным вырезом на спине и экстремально глубоким декольте, практически не оставляющим места для фантазии. Акцент на тонкой талии поставлен с помощью туго затянутого широкого пояса. Наряд насыщенного изумрудного цвета дополняют ультраяркие лимонно-желтые туфли на шпильках дерзкой высоты, а в тон к ним подобрана миниатюрная вечерняя сумка-ридикюль. Мейкап жгучей брюнетки традиционно яркий — с пламенно-красной помадой и «кошачьими» стрелками.
Поклонники не жалели комплиментов в адрес любимой актрисы. «Красивая женщина с большим сердцем», «Какие красивые цвета!», «Как всегда прекрасна», «Изумрудный вам к лицу», «Яркая, как звездочка!», «Красавица Наталия» — пишут в комментариях. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @nataliaoreirosoy
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