Наталия Орейро взбудоражила Сеть фото в изумрудном платье с «опасным» декольте

«Меньше разума и больше сердца» — загадочно подписала публикацию Наталия. На серии чувственных снимков певица позирует в платье из струящегося шелка с нескромным вырезом на спине и экстремально глубоким декольте, практически не оставляющим места для фантазии. Акцент на тонкой талии поставлен с помощью туго затянутого широкого пояса. Наряд насыщенного изумрудного цвета дополняют ультраяркие лимонно-желтые туфли на шпильках дерзкой высоты, а в тон к ним подобрана миниатюрная вечерняя сумка-ридикюль. Мейкап жгучей брюнетки традиционно яркий — с пламенно-красной помадой и «кошачьими» стрелками.