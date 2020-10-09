Алсу выступила с дочерью, а 1-е место заняла россиянка: как прошел финал «Детской Новой волны»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
«Детская Новая волна — 2020» прошла 7-8 октября в «Артеке». Конкурс проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В этом году юных исполнителей поддержали звезды: на сцене «Артека» выступили Зара, Вячеслав Макаров, Дима Билан, Денис Клявер, Сосо Павлиашвили, группа «Градусы», а также члены жюри: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Алсу с дочерью Микеллой, Dava. Председателем жюри был народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. Одним
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Члены жюри выставляли оценки в финале каждой конкурсной части программы. Наивысший балл — 10. По итогам работы жюри обладателем Первого места (приз – цифровое пианино) стала Анастасия Иванова (Россия). Второе место (приз – домашняя звукозаписывающая студия) заняла София Феськова (Россия), третье (приз - ноутбук) – Элен Бадалян (Армения). Приз зрительских симпатий получила Анастасия Иванова (Россия). Специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого (запись авторской песни) был вручен Ксении Канн (Россия).
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Каждый финалист «Детской Новой волны — 2020» стал обладателем специального приза от МДЦ «Артек» — путевки в «Артек» на 2021 год. Все участники конкурса получили в подарок памятные дипломы и микрофоны от компании «АРС».
«Я невероятно счастлива, что приняла участие в «Детской Новой волне – 2020»! Это была моя мечта. И она воплотилась! Я запомнила каждое мгновение, проведенное в «Артеке» на «Детской Новой волне»! Спасибо большое уважаемым членам жюри за высокую оценку моего выступления. Я очень волновалась и старалась спеть достойно» — поделилась эмоциями Анастасия Иванова, занявшая первое место.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
«Участие в «Детской Новой волне» — это здорово, незабываемо, и главное — это огромный опыт. Мною руководило желание понравиться и зрителям, и жюри. Я тщательно выбирала репертуар для конкурсной программы. С большим интересном смотрю «Детскую Новую волну» уже несколько лет», — сказала София Феськова (Россия).
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Также 8 октября состоялась памятная акция в рамках конкурса. Звездные гости конкурса высадили магнолии и оливки в «Артеке». Новые саженцы появились в лагере «Морской», на Магнолиевой аллее. В честь 95-летия «Артека», в знак 11-летней дружбы с «Детской Новой волной» и укрепления общих ценностей, среди которых поддержка и развитие талантливой молодежи, самые яркие звезды страны высадили саженцы магнолии. Участниками акции стали Зара, группа «Градусы», Юлианна Караулова, Алсу, Липа, Вячеслав Макаров, Игорь Крутой и директор «Артека» Константин Федоренко.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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