Алсу выступила с дочерью, а 1-е место заняла россиянка: как прошел финал «Детской Новой волны»

Каждый финалист «Детской Новой волны — 2020» стал обладателем специального приза от МДЦ «Артек» — путевки в «Артек» на 2021 год. Все участники конкурса получили в подарок памятные дипломы и микрофоны от компании «АРС».

«Я невероятно счастлива, что приняла участие в «Детской Новой волне – 2020»! Это была моя мечта. И она воплотилась! Я запомнила каждое мгновение, проведенное в «Артеке» на «Детской Новой волне»! Спасибо большое уважаемым членам жюри за высокую оценку моего выступления. Я очень волновалась и старалась спеть достойно» — поделилась эмоциями Анастасия Иванова, занявшая первое место.