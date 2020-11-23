Секреты похудения без вреда для здоровья и пластики Чеховой, Мельниковой и других звезд
Фото: Starface
Анфиса Чехова
Фото: Instagram Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось сбросить несколько килограммов и с удовольствием поддерживать себя в форме, не изнуряя себя диетами. Телеведущая раскрыла четыре секрета похудения: «Стул под названием "похудение" держится на четырех ножках. Если ты хочешь сесть на этот стул и ни разу не упасть, а сидеть на нем долго и комфортно, то там должно быть четыре ножки. На трех ножках можно сидеть, но с трудом, на двух — с огромным трудом, на одной не усидишь вообще. Питание и спорт — это две ножки, на которых пытались усидеть когда-то все стремящиеся похудеть. Но есть еще две ножки, о которых все забывают. Проще запретить себе есть и заставить заниматься спортом, а вот понять себя и позаботиться о себе — уже сложнее. Психология — это еще одна ножка стула. Наш тип тела зависит от психотипа, который складывается годами. С этим надо работать. <...> Здоровье — еще одна ножка стула. Многие совершенно не думают о том, что происходит внутри, больше заботясь о внешнем виде. Эндокринология, гинекология, гормоны, паразитология, неправильная работа ЖКТ, опущение органов... Это очень большая работа, а люди ищут легких путей».
Дарья Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Доброе утро, девушки! Рассказываю про свое питание. В период с 16 до 23 лет я мучала свое тело диетами, голоданием и, как следствие, срывами, эмоциональным заеданием и т.д. Я поправилась после первых родов и срочно искала способы похудеть, не в силах при этом противостоять жору и грусти после родов. И слава богам, мне попалась в руки книга Светланы Бронниковой «Интуитивное питание», больше я не сидела на диетах никогда! К 28 годам у меня сложились нежные гурманские отношения с едой, не омраченные страхом поправиться.
Хотя бывают "плохие" периоды, когда на завтрак, обед и ужин я ем шавуху, но они заканчиваются, а брокколи с гречкой возвращаются в рацион. У меня нет ни единого категоричного ограничения в еде. Иногда соблюдаю посты и подумываю о том, чтобы отказаться от молочных продуктов, глютена и сахара совсем, так как вижу их влияние на кожу. Но для меня любое исключение подразумевает редкое потребление, если очень хочется. Иначе я зациклюсь на том, что нельзя и будет хотеться в сто раз сильнее», — написала Дарья в Instagram.
Анита Цой
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
«Я обратилась к своим историческим корням, а там все проще с похудением. Они намешивают из трав специальные составы, напоминающие по вкусу яблоко и сельдерей, как сок свежевыжатый, — выпиваешь раз в день пред завтраком, обедом и ужином. И никакого дробного питания, никаких продуктов, которые ты любишь, но не можешь употреблять», — рассказала Анита журналистам программы «Ты не поверишь!». Цой отметила, что курс похудения при помощи корейских трав — удовольствие не из дешевых. За пять месяцев артистка потратила 300 тысяч рублей. Но в то же время, звезда добавила, что такая цена оправдана, ведь результат не заставил себя долго ждать.
«Даже тренер сбавил нагрузки, потому что мы так ударно с ним взялись за похудение, что в первый месяц я сразу упала на 7,5 килограммов. То есть это больше нормы, так худеть нельзя, ну и нас попросил врач, который ведет из Кореи это похудение, чтобы мы умерили пыл и перестали заниматься по шесть часов в день. Лучше по часу, но три раза в неделю. Меня это устраивает», — поделилась артистка.
Ольга Дибцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В декабре 2019 года звезда кино и сериалов Ольга Дибцева впервые стала мамой. Звезда «Холопа» и «Мылодрамы» не скрывает того, что во время беременности позволяла себе многое, из-за чего рожать шла с весом в 93 килограмма: «Даже ходить не могла. На премьере "Холопа" было очень тяжело стоять на каблуках, давать интервью. Думала, рожу. Из роддома вышла с весом 82 килограмма, и это была катастрофа — я смотрела на себя и плакала. Но спустя шесть месяцев 19 килограммов ушли, вес продолжал снижаться. Сейчас я вешу на пять килограммов меньше, чем была до беременности. То есть всего за весь послеродовой период я похудела на 35 килограммов».
Ольга признается, что сбрасывала вес под руководством диетолога, который работал… с ее головой: «Профессиональный диетолог, к которому я обратилась, в первую очередь работал с моей головой, чтобы я не переедала и непрерывно двигалась к цели. В начале весны меня утвердили в сериал, в котором я должна была быть очень красивой, носить обтягивающую одежду». По словам артистки, одним из важных шагов стало понимание того, что голодание приводит не к похудению, а к срывам. Как цитирует Дибцеву портал «7 дней», актриса питается по принципу тарелки: «Еда должна помещаться в тарелку диаметром 21 см: наполовину — свежие овощи, на четверть — белки и на четверть — углеводы». Трехразовое питание с двумя перекусами и отказ от сахара позволили Ольге быстро вернуться в форму. Будучи кормящей мамой, Дибцева не могла подключить силовые тренировки, поэтому старалась вести максимально активный образ жизни, что также положительно отразилось на ее фигуре.
Маргарита Симоньян
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Маргарита Симоньян не стала делать секрета из своего метода похудения и поделилась им с подписчиками. Она честно призналась, что похудела на 20 килограммов. «Никакого спорта, упражнений или насилия над собой. Я худею исключительно благодаря питанию. Я ем два раза в день. Первый раз — примерно в 11-13 часов. В это время я ем все что хочу: окрошку, зеленый борщ, творог с вареньем, яичницу с помидорами или сосисками, жареный рис, бутерброды, да хоть пельмени с макаронами. Фрукты-ягоды, мороженое. За количеством не слежу — ем, пока не наемся. Потом — никаких перекусов, пока не проголодаюсь. Обычно голод начинаю чувствовать примерно к 17-ти. Вот тогда и ужинаю. На ужин я ем строго только нежирный белок, и очень немного. Небольшая порция курочки, или сердечки, или постная отварная говядина, или яйца, креветки, рыба, вареные мидии какие-нибудь», — призналась Симоньян.
Также она отметила, что во второй половине дня полностью отказывается от гарнира и исключает любые перекусы после ужина. Кроме того, журналистка употребляла большое количество жидкости. По ее признанию, все напитки были несладкими.
Настя Ивлеева
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Недавно Настя Ивлеева опубликовала новую эффектную фотосессию, на которой сама не похожа на себя. Из девушки с пышными женственными формами она превратилась в тростинку. В частности, многие поклонники отметили, что у Насти пропал бюст... Сама она заявила, что постройневшим телом довольна. Позднее Ивлеева рассказала, что сбросила десять килограммов, и раскрыла свой секрет быстрого похудения. «Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того», — написала она в Instagram.
Мария Шумакова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Шумакова призналась, что регулярные тренировки и интервальное голодание помогло ей избавиться от 10 килограммов за несколько месяцев. «Можно бесконечно ждать волшебника на голубом вертолете и бесплатно попасть в кино, а можно, наполняя свой день простыми на первый взгляд вещами, почувствовать "самодельное счастье". Я обожаю вечером отправиться в книжный магазин и полистать альбомы по живописи. Люблю накрыть стол и пригласить подруг в гости, даже если сама на интервальном голодании. Люблю оставить телефон дома и несколько часов бродить по Москве. В общем, вот есть в моей жизни масса незаметных, но наполняющих спокойной радостью действий», — поделилась Мария и добавила, что привести себя в форму ей помог бег, ведь, помимо физической пользы, она получает еще и невероятный заряд энергии на весь день. Также актриса призналась, что практикует интервальное голодание: «Я против диет, как по мне, то это психологическое насилие над собой. Надо просто найти оптимальную систему питания, которая приносит удовольствие и насыщает».
Ляйсан Утяшева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Секрет похудения Ляйсан Утяшевой прост, основные правила спортсменка привела в публикации в Instagram: «1️⃣ этап: отказалась от промышленного сахара, мучного, сладких соков, газировок, перекусов, снэков, консервантов, жаренного... Пищевая привычка формируется в течение месяца ... тут важно поставить цель и к ней идти, не искать причин и не перекладывать ответственность на третьих лиц ... дождаться первых результатов и дорожить ими! 2️⃣этап: удержать результат и добавить физуху. 3️⃣ этап: наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс! Еда кормит наше тело, а не эмоции. Важно не сорваться‼️ И тогда все ок!!!».
Фото: Instagram, starface, globallookpress, Светлана Наконечная, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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