Из девушки с формами в тростинку: Ивлеева рассказала, как быстро похудела на 10 килограммов

Теперь же Ивлеева рассказала, что сбросила десять килограммов, и раскрыла свой секрет быстрого похудения. «Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить. Я знаю много девчонок, которые тоже парятся, что несколько полноваты. Все на личном опыте, не более того», — написала она в Instagram.

Впрочем, она отметила, что не всегда следует диете, но теперь может себе это позволить: «Я приехала домой в полпервого ночи. И знаете что было на моей тарелке? Пюреха и котлеты! Но на самом деле я могла себе это позволить, потому что уже скинула лишнее. Сиськи отпали, все отпало. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя. Я верю, друзья, что не так уж все плохо: сисек нет у меня, но красивая жопа».