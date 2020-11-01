Анита Цой раскрыла секрет своего быстрого похудения
За помощью в борьбе с лишним весом звезда обратилась к профессионалам из Кореи.
«Я обратилась к своим историческим корням, а там все проще с похудением. Они намешивают из трав специальные составы, напоминающие по вкусу яблоко и сельдерей, как сок свежевыжатый — выпиваешь раз в день пред завтраком, обедом и ужином. И никакого дробного питания, никаких продуктов, которые ты любишь, но не можешь употреблять», — рассказала Анита журналистам программы «Ты не поверишь!».
Цой отметила, что курс похудения при помощи корейских трав – удовольствие не из дешевых. За пять месяцев артистка потратила 300 тысяч рублей. Но в то же время, звезда добавила, что такая цена оправдана, ведь результат не заставил себя долго ждать.
«Даже тренер сбавил нагрузки, потому что мы так ударно с ним взялись за похудение, что в первый месяц я сразу упала на 7,5 килограммов. То есть это больше нормы, так худеть нельзя, ну и нас попросил врач, который ведет из Кореи это похудение, чтобы мы умерили пыл и перестали заниматься по шесть часов в день. Лучше по часу, но три раза в неделю. Меня это вол устраивает», — поделилась артистка.
Фото и видео: Instagram Аниты Цой
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