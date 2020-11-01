Анита Цой раскрыла секрет своего быстрого похудения

За помощью в борьбе с лишним весом звезда обратилась к профессионалам из Кореи.

«Я обратилась к своим историческим корням, а там все проще с похудением. Они намешивают из трав специальные составы, напоминающие по вкусу яблоко и сельдерей, как сок свежевыжатый — выпиваешь раз в день пред завтраком, обедом и ужином. И никакого дробного питания, никаких продуктов, которые ты любишь, но не можешь употреблять», — рассказала Анита журналистам программы «Ты не поверишь!».

Цой отметила, что курс похудения при помощи корейских трав – удовольствие не из дешевых. За пять месяцев артистка потратила 300 тысяч рублей. Но в то же время, звезда добавила, что такая цена оправдана, ведь результат не заставил себя долго ждать.