«Бывает, ем шавуху»: Дарья Мельникова раскрыла секреты похудения после родов и сохранения идеальной фигуры

«Доброе утро, девушки! Рассказываю про свое питание. В период с 16 до 23 лет я мучала свое тело диетами, голоданием и, как следствие, срывами, эмоциональным заеданием и т.д. Я поправилась после первых родов и срочно искала способы похудеть, не в силах при этом противостоять жору и грусти после родов. ⠀ И слава богам, мне попалась в руки книга Светланы Бронниковой «Интуитивное питание», больше я не сидела на диетах никогда! К 28 годам у меня сложились нежные гурманские отношения с едой, не омраченные страхом поправиться», — написала Дарья в Instagram.

Она добавила, что старается выбирать в основном овощи, хорошие жиры, хорошее мясо и рыбу и не злоупотреблять сахаром, глютеном и фастфудом.

«Хотя бывают "плохие" периоды, когда на завтрак обед и ужин я ем шавуху, но они заканчиваются, а брокколи с гречкой возвращаются в рацион. ⠀ У меня нет ни единого категоричного ограничения в еде. Иногда соблюдаю посты и подумываю о том, чтобы отказаться от молочных продуктов, глютена и сахара совсем, так как вижу их влияние на кожу. Но для меня любое исключение подразумевает редкое потребление, если очень хочется. Иначе я зациклюсь на том, что нельзя и будет хотеться в сто раз сильнее», — призналась артистка и мать подписчикам.

Дарья также обратила внимание на то, что 80% ее рациона составляют овощи в любом виде — авокадо, гречка: «Реально обожаю брокколи», — добавила она.

Дети Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова, по ее словам, едят абсолютно все. «И сладкое, увы, тоже. Но если дома нет "плохой" еды и сладкого, они едят преимущественно хорошо! Просто не покупаю домой сладкое и вредное», — завершила она рассказ.

А вы сидите на диетах? Расскажите в комментариях.