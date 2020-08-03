34-летняя звезда «Холопа» Ольга Дибцева раскрыла секрет похудения на 35 килограммов за полгода

Ольга признается, что сбрасывала вес под руководством диетолога, который работал… с ее головой: «Профессиональный диетолог, к которому я обратилась, в первую очередь работал с моей головой, чтобы я не переедала и непрерывно двигалась к цели. В начале весны меня утвердили в сериал, в котором я должна была быть очень красивой, носить обтягивающую одежду». По словам артистки, одним из важных шагов стало понимание того, что голодание приводит не к похудению, а к срывам. Как цитирует Дибцеву портал «7 дней», актриса питается по принципу тарелки: «Еда должна помещаться в тарелку диаметром 21 см: наполовину — свежие овощи, на четверть — белки и на четверть — углеводы». Трехразовое питание с двумя перекусами и отказ от сахара позволили Ольге быстро вернуться в форму. Будучи кормящей мамой, Дибцева не могла подключить силовые тренировки, поэтому старалась вести максимально активный образ жизни, что также положительно отразилось на ее фигуре. Тем не менее, Ольга не скрывает, что ее нельзя отнести к фанатам спорта: «Я лучше нажарю картошки, улягусь на диван и посмотрю новый сериал. Но голос разума говорит: "Оля, надо заниматься спортом"».