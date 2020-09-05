Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала об экстремальном похудении

Актриса призналась, что регулярные тренировки и интервальное голодание помогло ей избавиться от 10 килограммов за несколько месяцев.

«Можно бесконечно ждать волшебника на голубом вертолете и бесплатно попасть в кино, а можно, наполняя свой день простыми на первый взгляд вещами, почувствовать «самодельное счастье». Я обожаю вечером отправиться в книжный магазин и полистать альбомы по живописи. Люблю накрыть стол и пригласить подруг в гости, даже если сама на интервальном голодание. Люблю оставить телефон дома и несколько часов бродить по Москве. В общем, вот есть в моей жизни масса незаметных, но наполняющих спокойной радостью действий», - поделилась Мария и добавила, что привести себя в форму ей помог бег, ведь помимо физической пользы она получает еще и невероятный заряд энергии на весь день. Также актриса призналась, что практикует интервальное голодание: ««Я против диет, как по мне, то это психологическое насилие над собой. Надо просто найти оптимальную систему питания, которая приносит удовольствие и насыщает».