Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала об экстремальном похудении
Фото: Instagram/ @shumakova_masha
31-летняя актриса Мария Шумакова всерьез решила заняться собой и в максимально короткие сроки добилась желаемых результатов, на зависть поклонникам. Фанаты тут же принялись атаковать знаменитость вопросами, выпытывая секрет ее экстремального похудения. Мария не стала из этого делать тайну и поделилась своими бьюти-рецептами.
Мария опубликовала новый снимок, продемонстрировав результаты своего похудения. Поклонники остались в восторге и осыпали знаменитость комплиментами по поводу ее роскошного внешнего вида: «Такой худыш!», «Невероятно худая», «Как классно вы похудели! Пойду тоже выкину пряники», «Вы невероятно похудели», «Мария, вы шикарная», «Роскошная фигура!». Также фанаты попросили звезду подробнее рассказать о том, что именно помогло ей достичь таких впечатляющих результатов.
Актриса призналась, что регулярные тренировки и интервальное голодание помогло ей избавиться от 10 килограммов за несколько месяцев.
«Можно бесконечно ждать волшебника на голубом вертолете и бесплатно попасть в кино, а можно, наполняя свой день простыми на первый взгляд вещами, почувствовать «самодельное счастье». Я обожаю вечером отправиться в книжный магазин и полистать альбомы по живописи. Люблю накрыть стол и пригласить подруг в гости, даже если сама на интервальном голодание. Люблю оставить телефон дома и несколько часов бродить по Москве. В общем, вот есть в моей жизни масса незаметных, но наполняющих спокойной радостью действий», - поделилась Мария и добавила, что привести себя в форму ей помог бег, ведь помимо физической пользы она получает еще и невероятный заряд энергии на весь день. Также актриса призналась, что практикует интервальное голодание: ««Я против диет, как по мне, то это психологическое насилие над собой. Надо просто найти оптимальную систему питания, которая приносит удовольствие и насыщает».
Фото: Instagram/ @shumakova_masha
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