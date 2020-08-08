Маргарита Симоньян раскрыла секрет своего похудения: минус 20 килограммов

«Никакого спорта, упражнений или насилия над собой. Я худею исключительно благодаря питанию. Я ем два раза в день. Первый раз — примерно в 11—13 часов. В это время я ем все что хочу: окрошку, зеленый борщ, творог с вареньем, яичницу с помидорами или сосисками, жареный рис, бутерброды, да хоть пельмени с макаронами. Фрукты-ягоды, мороженое. За количеством не слежу — ем, пока не наемся. Потом — никаких перекусов, пока не проголодаюсь. Обычно голод начинаю чувствовать примерно к 17-ти. Вот тогда и ужинаю. На ужин я ем строго только нежирный белок, и очень немного. Небольшая порция курочки, или сердечки, или постная отварная говядина, или яйца, креветки, рыба, вареные мидии какие-нибудь», - призналась Симоньян.

Также она отметила, что во второй половине дня полностью отказывается от гарнира и исключает любые перекусы после ужина. Кроме того, журналистка употребляла большое количество жидкости. По ее признанию, все напитки были несладкими.