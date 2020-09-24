Анфиса Чехова раскрыла четыре секрета похудения: «Называю это принципом стула»

Телеведущая раскрыла четыре секрета похудения: «Стул под названием "похудение" держится на четырех ножках. Если ты хочешь сесть на этот стул и ни разу не упасть, а сидеть на нем долго и комфортно, то там должно быть четыре ножки. На трех ножках можно сидеть, но с трудом, на двух — с огромным трудом, на одной не усидишь вообще. Питание и спорт — это две ножки, на которых пытались усидеть когда-то все стремящиеся похудеть. Но есть еще две ножки, о которых все забывают. Проще запретить себе есть и заставить заниматься спортом, а вот понять себя и позаботиться о себе — уже сложнее. Психология — это еще одна ножка стула. Наш тип тела зависит от психотипа, который складывается годами. С этим надо работать. <...> Здоровье — еще одна ножка стула. Многие совершенно не думают о том, что происходит внутри, больше заботясь о внешнем виде. Эндокринология, гинекология, гормоны, паразитология, неправильная работа ЖКТ, опущение органов... Это очень большая работа, а люди ищут легких путей».

К слову, недавно постройневшая Анфиса Чехова сменила стиль и столкнулась с критикой. «Вы как всегда прекрасны... Очень красивая, стильная девушка», «Шикарная», «Милый лук», «Какая Вы красивая», — обсуждали одни. «Ой, здесь вас просто не узнать», «Анфиса какая то не такая, может это ее двойник», «Я думала это Бузова», «Что Бузова делает в моей ленте?», «Все на одно лицо уже стали», — расстроились другие поклонники.