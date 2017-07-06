За полтора месяца этого лета список завидных женихов существенно сократился. В разных концах света отгремели свадьбы одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси, звезды НХЛ Александра Овечкина, самого красивого актера Турции Бурака Озчивита, самого молодого миллиардера списка Forbes Эвана Шпигеля и не только.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Супермодель Миранда Керр и создатель Snapchat Эван Шпигель устроили свадьбу в особняке в Брентвуде. От посторонних глаз невесту, жениха и гостей скрывали белоснежные шатры. Миранда шла к алтарю в роскошном платье Dior Haute. На его создание дизайнера Марию Грацию Кьюри вдохновил подвенечный наряд Грейс Келли, в котором она вышла замуж за принца Ренье III из Монако в 1956 году. Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Самой шикарной свадьбой года может вполне стать торжество в честь бракосочетания хоккеиста Александра Овечкина и дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Свадьбу сыграли в День семьи, любви и верности. Жених и невеста утопали в сотнях нежно-розовых, белых и кремовых цветов специально украшенного по такому случаю банкетного зала «Барвиха Luxury Village» и в объятиях многочисленных звездных гостей. Поздравление от президента Владимира Путина зачитал Николай Басков, взявший на себя обязанности ведущего торжества. За организацию праздника отвечали лучшие мастера своего дела и свадебные распорядители столицы. Невеста выбрала белое платье с пышной юбкой, украшенное тончайшим кружевом. Над нарядом трудилась дизайнерская студия Светланы Лялиной. Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

260 гостей, 200 агентов безопасности и 150 аккредитованных журналистов — в Аргентине церемонию бракосочетания одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси и его подруги детства Антонеллы Рокуццо назвали «свадьбой века». Торжество устроили в отеле City Center Rosario в Аргентине. В числе гостей были певица Шакира с супругом, защитником «Барселоны» Жераром Пике, коллеги Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро, Эсекиэль Лавесси и Анхель Ди Мария. Свадебное платье для Антонеллы Рокуццо создали дизайнеры испанского бренда Rosa Clara. Эксклюзивный наряд был доставлен из Барселоны в Росарио в сопровождении двух охранников. Украшенное вышивкой платье в пол с полупрозрачным расшитым шлейфом эффектно подчеркуло фигуру невесты звезды мирового футбола. Виктория Сваровски и Вернер Мурз

Свадьба наследницы империи Swarovski Виктории и бизнесмена Вернера Мурза была по-настоящему роскошной. Чего стоит одно только платье за миллион долларов с восьмиметровым шлейфом, которое было украшено 500 тысячами кристаллов и весило порядка 46 килограммов. Дизайнером этого чудо-творения стал Майкл Синко, создававший наряды для Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианны и Леди Гаги. В итальянский город Триесте жених и невеста пригласили 250 человек. Неофициальные гуляния длились три дня. За музыкальное сопровождение отвечала сама Виктория, которая в 17 лет заключила контракт с компанией Sony и стала известной в Австрии певицей. Гаспар Авдолян и Лолита Османова

На один вечер зал Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где проходит церемония вручения премии «Оскар», был украшен фантастической флористической композицией, стоимость которой оценивается приблизительно в полмиллиона долларов. Там с размахом отметили свадьбу сына Альберта Авдоляна (123 место в списке Forbes) Гаспара и дочери совладельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова Лолиты. Невеста шла к алтарю в ослепительно сиявшем в свете софитов платье Zuhair Murad со шлейфом. Ведущими церемонии стали Андрей Малахов и Ксения Собчак. Гостей развлекали Светлана Лобода, Стас Михайлов, Николай Басков, Леди Гага и другие известные артисты. Среди гостей были Шер и ювелир Лори Родкин. Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен

Звезда сериала «Великолепный век» и один из самых красивых актеров Турции Бурак Озчивит женился на актрисе Фахрие Эвджен. Торжество состоялось в Стамбуле в особняке Sait Halim Pasa прямо на берегу Босфорского залива. Невеста сменила три наряда — к алтарю Фахрие шла в обтягивающем белом платье с изящным декольте и шлейфом, танцевала она в платье-бюстье с эффектным бантом сзади, а бросать букет решила в романтичном и воздушном платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Илья Стюарт и Светлана Устинова

Продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова устроили свадьбу в павильоне «Мосфильма», а вести церемонию доверили Игорю Вернику. Подружки невесты в платьях от Яны Расковаловой были похожи на ангелов, сама невеста выбрала платье Maison Bohemique с длиным шлейфом и фатой, с потолка сыпались лепестки роз, а зал и приглашения украшала говорящая надписть Meet The Stewarts. Поздравить молодоженов пришли Вадим Верник, Анна Чиповская, Светлана Бондарчук, Екатерина Вилкова, Резо Гигинеишвили, Ирина Водолазова, Мария Кравцова, Тата Бондарчук, Аглая Тарасова, Екатерина Мухина, Наталья Османн и многие другие друзья пары. Софья Хахалева и Вадим Бадалов