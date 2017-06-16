260 гостей, 200 агентов безопасности и 150 аккредитованных журналистов — в Аргентине церемонию назвали «свадьбой века»

Весь мир внимательно следит за судьбой одного из лучших футболистов современности — форварда сборной Аргентины и испанской «Барселоны» 30-летнего Лионеля Месси. 30 июня в родном городе спортсмена Росарио состоялась его свадьба с подругой детства — 29-летней Антонеллой Рокуццо.

По информации СМИ, на свадьбе присутствовало 260 гостей — именно столько номеров выкупил футболист в отеле City Center Rosario. Среди гостей были замечены певица Шакира с супругом — футболистом Жераром Пике, коллеги Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро, Эсекиэль Лавесси и Анхель Ди Мария. Удивительным стало то, что среди приглашенных не было легенды мирового футбола Диего Марадоны, а также Луиса Энрике, Хосепа Бартомеу и некоторых представителей руководства клуба, за который играет Месси.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

Поскольку отель, в котором проводилась свадебная церемония, находится в не самом благополучном районе города, за обеспечение безопасности отвечали более 200 сотрудников службы охраны.

Свадебное платье для Антонеллы Рокуццо создали дизайнеры испанского бренда Rosa Clara. Эксклюзивный наряд был доставлен из Барселоны в Росарио в сопровождении двух охранников. Украшенное вышивкой роскошное длинное платье с полупрозрачным расшитым шлейфом подчеркуло идеальную фигуру невесты звезды мирового футбола.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

Незадолго до свадьбы в сеть попало праздничное меню. Стало известно, что футболист и его жена угощали гостей разными видами ветчины, паштетов, сыра, а главным блюдом вечера стал аргентинский стейк.

Примечателен тот факт, что Лионель предложил гостям вместо свадебных подарков сделать пожертвования в фонд по оказанию здравоохранительной, образовательной и спортивной помощи детям, который футболист возглавляет с 2009 года.

Напомним, влюбленные вместе уже более десяти лет, воспитывают двоих сыновей — 4-летнего Тьяго и годовалого Матео.