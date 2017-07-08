Александр Овечкин и Настасья Шубская устроили грандиозное свадебное торжество в День семьи, любви и верности
Александр Овечкин и Настасья Шубская поженились еще год назад, однако торжество состоялось именно сегодня — 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности. Кроме того, 8 — это номер Овечкина в команде Washington Capitals. За мероприятие, организованное в подмосковной Барвихе, отвечали лучшие мастера своего дела и свадебные распорядители столицы.
Как пишет Starhit, Настасья Шубская выбрала для празднования роскошное белое платье с пышной юбкой, украшенное тончайшим кружевом. Над нарядом трудилась дизайнерская студия Светланы Лялиной. Подруги невесты были одеты в блестящие платья различных фасонов.
Жених выбрал для праздника черный костюм со смокингом, дополнив его галстуком-бабочкой.
Торжественный зал «Барвиха Luxury Village» был украшен композициями из белых, кремовых и чайных роз. Арками из таких же цветов была украшена и аллея перед банкетным залом.
Фото: instagram.com