Свадьба состоялась в подмосковной Барвихе

Александр Овечкин и Настасья Шубская поженились еще год назад, однако торжество состоялось именно сегодня — 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности. Кроме того, 8 — это номер Овечкина в команде Washington Capitals. За мероприятие, организованное в подмосковной Барвихе, отвечали лучшие мастера своего дела и свадебные распорядители столицы.