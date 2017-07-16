Бракосочетание состоялось 29 мая в Брентвуде

В СМИ появились первые фотографии со свадьбы 34-летней австралийской модели Миранды Керр и 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Как пишет Daily Mail, на торжество, прошедшее на заднем дворе особняка Шпигеля в Брентвуде, было приглашено всего порядка 30 гостей.

Напомним, Миранда Керр получила предложение руки и сердца от Эвана Шпигеля еще прошлым летом. Модель подписала брачный контракт, согласно которому при разводе останется без компенсации и не сможет претендовать на недвижимость. Для Эвана Шпигеля брак с Мирандой — первый. Модель пошла под венец во второй раз. От предыдущего брака с Орландо Блумом австралийская красавица воспитывает 7-летнего сына Флинна.