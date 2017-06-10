Торжество вызвало широкий общественный резонанс

Известный адвокат Сергей Жорин разместил в своем Instagram-аккаунте снимок с рассказом о свадьбе за 2 млн долларов, которую организовала для своей 19-летней дочери судья Красноярского краевого суда Елена Хахалева. Молодоженов приехали поздравить Вера Брежнева, Николай Басков, Иосиф Кобзон и Валерий Меладзе.

Судя по фотографиям и видеозаписям в Instagram, торжество состоялось еще 10 июня, но благодаря Сергею Жорину, общественность узнала о мероприятии лишь сейчас.

Подписчики адвоката разделились на два лагеря. Одни комментаторы согласны с тем, что так жить нельзя. А другие спрашивают, откуда Сергею известна точная сумма, потраченная на свадьбу, и отмечают, что неизвестно, кто именно оплачивал банкет.

Фото: instagram.com