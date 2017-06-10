Торжество вызвало широкий общественный резонанс

Известный адвокат Сергей Жорин разместил в своем Instagram-аккаунте снимок с рассказом о свадьбе за 2 млн долларов, которую организовала для своей 19-летней дочери судья Красноярского краевого суда Елена Хахалева. Молодоженов приехали поздравить Вера Брежнева, Николай Басков, Иосиф Кобзон и Валерий Меладзе.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Судя по фотографиям и видеозаписям в Instagram, торжество состоялось еще 10 июня, но благодаря Сергею Жорину, общественность узнала о мероприятии лишь сейчас.

@ververa ты настолько прекрасна👌🏻женственна🌹 сексуально😻 что находясь рядом обретаешь крылья🙌🏻#верабрежнева#позитив#шикарнаяженщина💃 Публикация от Denisova🏝🗺💸♏️ (@elladen) Июн 10 2017 в 11:15 PDT

Публикация от Влад (@vladislav_vladimirovich_111) Июн 10 2017 в 9:51 PDT

Подписчики адвоката разделились на два лагеря. Одни комментаторы согласны с тем, что так жить нельзя. А другие спрашивают, откуда Сергею известна точная сумма, потраченная на свадьбу, и отмечают, что неизвестно, кто именно оплачивал банкет.

Публикация от Влад (@vladislav_vladimirovich_111) Июн 10 2017 в 11:37 PDT